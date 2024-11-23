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الرياضة - 05:08 - شبورة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأحد 24 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:08 - شبورة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأحد 24 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:08 - شبورة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأحد 24 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 05:08 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أحوال الطقسالمتوقعة غدا الأحد 24 نوفمبر 2024، لافتة إلى أن وقت النهار سيسوده الطقس المعتدل.

الطقس في مصر

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حالة الطقس

حالة الطقس غدا

وأوضح خبراء الأرصاد الجوية، أن طقس غدا الأحد 24 نوفمبر 2024، سيكون معتدل الحرارة وقت النهار على كافة الأنحاء، ومائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

الأرصاد تحذر من حالة الطقس

الظواهر الجوية في طقس الغد

وأضاف خبراء الأرصاد، أنه يتوقع انتشار شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنه سيكون هناك انتشار رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعةز

كما حذر خبراء الأرصاد، من سقوط أمطار خفيفة ليلًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الطقس

الطقس في الأيام المقبلة

وأشارت الأرصاد، إلى أنه سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5:4 درج على أغلب الأنحاء، مع وجود رياح على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 50:40 كم/س»، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، بداية من يوم الأحد 24 نوفمبر حتى الإثنين 25 نوفمبر 2024.

الطقس

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وذكر خبراء الأرصاد أنه يتوقع وجود اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين (5:4) متر.

كما أنه سيكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين 4:3 متر.

درجات الحرارة العظمى والصغرى

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا الأحد 24 نوفمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري جنيه جنيه
السواحل الشمالية جنيها جنيه
شمال الصعيد جنيها جنيها
جنوب الصعيد جنيه جنيه

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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