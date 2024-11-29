ازدراء أديان وهدم لقيم المجتمع، محامي إبراهيم فايق يكشف تفاصيل مثيرة في التسجيل الصوتي لـ محمد عادل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 04:16 صباحاً - أكد المحامي أشرف عبد العزيز، أن مثول الإعلامي إبراهيم فايق إلى النيابة العامة في البلاغ المقدم ضده من جانب الحكم محمد عادل في واقعة التسجيل الصوتي الذي تم نشره عبر أحد الفضائيات.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "محمد عادل اعترف بصحة التسجيل الصوتي، والعدول عن أقواله الأولى في التحقيقات بعدما اتهم إبراهيم فايق وأحمد عبدالباسط بأن التسجيل الصوتي مفبرك وأن الصوت ليس صوته، ثم قام بالعدول عن تلك الأقوال في التحقيقات، واطلعت على جميع أقواله".

إبراهيم فايق يطلب تعويضًا

وأضاف: "محمد عادل أقر بصحة المقطع الصوتي وأنه صوته، وبعدما علمنا ذلك، قمنا باتهامه بالبلاغ الكاذب والسب والتحريض، وادعى ابراهيم فايق ضد الحكم بتعويض مدني قدره مليون وواحد جنيه، وبعد ذلك في التحقيقات تم عرض الفيديو الخاص بالفار علينا بالكامل".

وتابع: "الفيديو حمل ألفاظًا كثيرة يعاقب عليها قانون العقوبات وضد قيم المجتمع المصري من الكابتن محمد عادل لأشخاص آخرين لن أكشف عنهم، وكان السب تجاه شخص آخر موجود في المباراة، ولن أقول شئ أكثر من ذلك، لذلك أنا كمواطن مصري للدفاع عن قيم المجتمع لذلك قررنا بمقاضاة الحكم محمد عادل".

وأكمل: "لما سمعنا الكلام اعتبرناه ازدراء أديان وألفاظ ضد قيم المجتمع المصري، ووجدت أنه من حقي تقديم بلاغ للنيابة العامة ضده، واتحاد الكرة لم يقوم بإذاعة التسجيل الصوتي بالكامل لاحتوائه على ألفاظ مسيئة، من جانب الحكم محمد عادل".

وزاد: "المقطع الصوتي مدته حوالي 8 دقائق، وقمنا بسماع التسجيل الصوتي بالكامل، لقد ظلمنا اتحاد الكرة بعدما طلبناه بإظهار التسجيل، لأنه يحتوي على ألفاظ مسيئة".

وأكد: "تم رفع دعاوى قضائية ضد الحكم محمد عادل، مع العلم والاحاطة أنه لم يتم اتهام إبراهيم فايق للحكم بأي شبهة فساد ولا يوجد خلاف شخصي بينه وبين الحكم، لكن حق أصيل للإعلام والصحافة عرض الحقائق كاملة".

وأردف: "قمنا بالادعاء المدني ضد الحكم محمد عادل وطلب تعويض مليون وواحد جنيه، بالإضافة لتقديم شكوى رسمية ضد أحمد العدوي محامي الحكم".

واستطرد: "لم يكن يصح التصريحات من الزميل المحامي أحمد العدوي، كان عليه ألا يصدر أحكامًا مسبقة، لأن تلك الوقائع محل تحقيق، وكل الاحترام والتقدير للحكم محمد عادل ولا يوجد خصومة شخصية مطلقًا".

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