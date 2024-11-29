مانشستر يونايتد يهزم بودو جليمت 3-2 ويحقق فوزه الأول في عهد أموريم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 12:12 صباحاً - الدوري الأوروبي، انتهت مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام ضيفه بودو جليمت النرويجي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أولد ترافورد، في الجولة الخامسة بنظام الدوري بمسابقة الدوري الأوروبي.

أحرز أهداف مانشستر يونايتد هويلوند “هدفين” وأليخاندرو جارناتشو “هدف”.

أول مباراة أوروبية لـ أموريم مع مانشستر يونايتد

ونجح مانشستر يونايتد في تحقيق فوزه الأول في عهد أموريم، الذي خرج متعادلًا في مباراته الأولى في الدوري الإنجليزي أمام إبسويتش تاون بهدف لكل فريق.

وأجرى أموريم مجموعة من التغييرات على تشكيلة مانشستر يونايتد التي خاضت المباراة الماضية، إذ يعول على أنتوني من البداية على حساب أماد ديالو، الذي يجلس على مقاعد البدلاء.

كما بدأ مانويل أوجارتي في خط الوسط رفقة ماسون ماونت، على حساب كاسيميرو، كريستيان إريكسن وكوبي ماينو، الذين يجلسون أيضًا على الدكة من البداية.

وفي الهجوم، يعول أموريم على راسموس هويلوند وأليخاندرو جارناتشو بدلا من ماركوس راشفورد وجوشوا زيركزي.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد بودو جليمت

وفيما يلي ضمَّ تشكيل الشياطين الحمر:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، ماتياس دي ليخت، أليساندرو مارتينيز.

خط الوسط: تايرل مالاسيا، ماسون ماونت، مانويل أوجارتي، أنتوني.

خط الهجوم: جارناتشو، هويلوند، برونو فيرنانديز.

وكان مانشستر يونايتد، واصل بداياته المباغتة لمنافسيه، منذ تولي البرتغالي روبن أموريم، تدريب الفريق، في منتصف نوفمبر الجاري.

ويخوض المان يونايتد، ثاني مبارياته تحت قيادة المدرب الشاب، اليوم الخميس، ضد بودو جليمت النرويجي، في خامس جولات الدوري الأوروبي.

ونجح الجناح الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، في تسجيل هدف تقدم الشياطين الحمر بعد مرور 50 ثانية فقط على بداية المباراة.

جاء ذلك بعدما سجل اليونايتد هدفًَا بعد 80 ثانية فقط ضد إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الأسبوع، وهي المباراة الأولى له في عهد أموريم.

وذكرت شبكة "أوبتا" أن المان يونايتد سجل في الدقيقة الأولى بمباراة أوروبية للمرة الأولى منذ مارس 1991.

وحدث ذلك حينما أحرز بريان ماكلير، هدف تقدم اليونايتد ضد مونبلييه في الدقيقة الأولى، ضمن منافسات كأس أبطال الكؤوس الأوروبية.

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