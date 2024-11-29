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جدل واسع بشان تبرعات جديدة في صنعاء واتهام ابو عاصم بعد جمع مبلغ كبير - أخبار كلمتك

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جدل واسع بشان تبرعات جديدة في صنعاء واتهام ابو عاصم بعد جمع مبلغ كبير - أخبار كلمتك

جدل واسع بشان تبرعات جديدة في صنعاء واتهام ابو عاصم بعد جمع مبلغ كبير - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 02:23 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال الاعلامي العسكري راشد معروف:الملاحظة الأخيرة والأهم، ابو عاصم أعلن عن جمع 10,500 عشرة آلاف و خمسمائة ريال سعودي، وبسعر الصرف في صنعاء تطلع 1,470,000 مليون و أربعمائة، وسبعين ألف ريال يمني، ولكنه أعلن عن شراء 200 بطانية فقط،.
واضاف:سعر البطانية الواحدة، 4200 ريال إجمالي سعر 200 بطانية يطلع 840,000 ثمانمائة، وأربعين الف ريال يمني، تبقى مبلغ مفقود وقدره 630,000 ستمائة   وثلاثين ألف ريال يمني هذه وين راحت لايكون تبرعوا بها لوداد تسدد عمها؟

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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