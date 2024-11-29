اعلنت شرطة المرور رصد السرعة الزائدة بالخطوط السريعة بصنعاء
وبدات شرطة المرور بتجربة رصد السرعة الزائدة في الخطوط السريعة بالرادارات الذكية.
ويأتي هذا المشروع في إطار خطة شرطة المرور التطويرية والتحول الرقمي عبر الأنظمة الإلكترونية الحديثة، وذلك للحركة المرورية على الطرق بهدف تحقيق أعلى درجات السلامة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
الحوثيين يعلنون تنفيذ هذا الامر في صنعاء - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 12:14 صباحاً - كلمتك/خاص:
اعلنت شرطة المرور رصد السرعة الزائدة بالخطوط السريعة بصنعاء
اعلنت شرطة المرور رصد السرعة الزائدة بالخطوط السريعة بصنعاء
0 تعليق