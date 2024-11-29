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الحوثيين يعلنون تنفيذ هذا الامر في صنعاء - أخبار كلمتك

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الحوثيين يعلنون تنفيذ هذا الامر في صنعاء - أخبار كلمتك

الحوثيين يعلنون تنفيذ هذا الامر في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 12:14 صباحاً - كلمتك/خاص:

اعلنت شرطة المرور  رصد السرعة الزائدة بالخطوط السريعة بصنعاء
وبدات شرطة المرور بتجربة رصد السرعة الزائدة في الخطوط السريعة بالرادارات الذكية.
ويأتي هذا المشروع في إطار خطة شرطة المرور التطويرية والتحول الرقمي عبر الأنظمة الإلكترونية الحديثة، وذلك  للحركة المرورية على الطرق بهدف تحقيق أعلى درجات السلامة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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