الرياضة - 02:06 - الضأن بـ 450 جنيها.. أسعار اللحوم اليوم الجمعة 29 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:06 - الضأن بـ 450 جنيها.. أسعار اللحوم اليوم الجمعة 29 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

مفاجأة قد تهوي بتاريخ، رئيس الإسماعيلي يلمح إلى بيع النادي لمستثمرين سعوديين - أخبار كلمتك

مفاجأة قد تهوي بتاريخ، رئيس الإسماعيلي يلمح إلى بيع النادي لمستثمرين سعوديين - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:50 - «الإفتاء» توضح فضل الصلاة على سيدنا النبي يوم الجمعة - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:50 - «الإفتاء» توضح فضل الصلاة على سيدنا النبي يوم الجمعة - أخبار كلمتك

سفير مصر في لبنان يرد على تصريح نتنياهو بشأن الاتفاق ويكشف سر مايحدث في سوريا - أخبار كلمتك

سفير مصر في لبنان يرد على تصريح نتنياهو بشأن الاتفاق ويكشف سر مايحدث في سوريا - أخبار كلمتك

تبكير القبض، جدول صرف مرتبات ديسمبر 2024 لجميع العاملين بالدولة - أخبار كلمتك

تبكير القبض، جدول صرف مرتبات ديسمبر 2024 لجميع العاملين بالدولة - أخبار كلمتك

ايقاف راتب قاضية بارزة في عدن لسبب صادم - أخبار كلمتك

ايقاف راتب قاضية بارزة في عدن لسبب صادم - أخبار كلمتك

حديد الكومي بـ 36500 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 29 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

حديد الكومي بـ 36500 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 29 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:18 - بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 29 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:18 - بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 29 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

الشرطة الجورجية تشتبك مع متظاهرين مؤيدين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي - أخبار كلمتك

الشرطة الجورجية تشتبك مع متظاهرين مؤيدين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي - أخبار كلمتك

فيورنتينا يحسم موقعة بافوس القبرصي 3-2 في دوري المؤتمر الأوروبي - أخبار كلمتك

فيورنتينا يحسم موقعة بافوس القبرصي 3-2 في دوري المؤتمر الأوروبي - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

تبكير القبض، جدول صرف مرتبات ديسمبر 2024 لجميع العاملين بالدولة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تبكير القبض، جدول صرف مرتبات ديسمبر 2024 لجميع العاملين بالدولة - أخبار كلمتك

تبكير القبض، جدول صرف مرتبات ديسمبر 2024 لجميع العاملين بالدولة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 01:29 صباحاً - جدول صرف مرتبات ديسمبر 2024 ، أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات ديسمبر 2024، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

 

جدول صرف مرتبات ديسمبر 2024

وأوضحت وزارة المالية بخصوص جدول صرف مرتبات ديسمبر 2024 أنه تم تحديد موعد صرف رواتب العاملين وما في حكمها لشهر ديسمبر وما يتقاضونه.

 

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

وقال الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر ديسمبر بدءًا من يوم 22 ديسمبر، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

 

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

 

زيادة المنح والمزايا الاجتماعية في موازنة 2024/2025

زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة إلى 635.9 مليار جنيه.


154.5مليار جنيه لدعم المواد البترولية.


134.2 مليار للسلع التموينية.


150 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع حياة كريمة.


40 مليارًا لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة.


11.9 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي.


3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.


18.4 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي والأدوية والعلاج على نفقة الدولة.


15.4مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية.


زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 26.7 مليار جنيه.


دعم المزارعين بـ 657 مليون جنيه.


دعم فائدة قروض الري الحديث بنحو 300 مليون جنيه. 


تخصيص 40.5 مليار جنيه لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق