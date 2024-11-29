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الرياضة - 03:29 - إقامة عزاء شقيق الفنانة حنان سليمان في زهراء المعادي.. اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:29 - إقامة عزاء شقيق الفنانة حنان سليمان في زهراء المعادي.. اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:29 - إقامة عزاء شقيق الفنانة حنان سليمان في زهراء المعادي.. اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 03:29 صباحاً - كشفت الفنانة حنان سليمان عن موعد عزاء شقيقها المهندس صبري حسن سليمان، الذي وافته المنية أمس الخميس، عبر منشور على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت: "توفي إلى رحمة الله أخي المهندس صبري حسن سليمان، العزاء غدًا الجمعة بمسجد الكويتي بـ زهراء المعادي".

وأوضحت حنان سليمان أن الوفاة كانت طبيعية، وسيُقام العزاء اليوم الجمعة بمسجد الكويتي في زهراء المعادي.

تستعد الفنانة حنان سليمان للمشاركة في ماراثون رمضان 2025 من خلال مسلسل «وتقابل حبيب»، وهو من بطولة الثنائي كريم فهمي وياسمين عبد العزيز.

وينتمي مسلسل «وتقابل حبيب»، إلى نوعية مسلسلات الـ 30 حلقة، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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