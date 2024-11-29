مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29 - 11 - 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 04:48 صباحاً - مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية والدوريات العربية وجاءت مواعيدها كالتالي

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

برايتون ضد ساوثهامبتون - 10 مساءً - بي إن سبورت 1HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

ريال مايوركا ضد فالنسيا - 10 مساءً - بي إن سبورت 2 HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

سانت باولي ضد هولشتاين كيل - 9:30 مساءً - beIN SPORTS 5

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

ريمس ضد لانس - 9:45 مساءً - بي إن سبورت 4 HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

كالياري ضد هيلاس فيرونا - 9:45 مساءً - AD SPORTS Premium 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

القادسية ضد الخليج - 4:25 مساءً - SSc SPORT

النصر ضد ضمك - 4:40 مساءً - SSc SPORT

أهلي جدة ضد الوحدة - 7 مساءً - SSc SPORT

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

أنطاليا سبور ضد سيفا سبور - 7 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي

فيرنسي ضد إستريلا - 10:15 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي

الاتحاد التوركي ضد اتحاد طنجة - 7 مساءً

الوداد ضد أولمبيك آسفي - 9 مساءً

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.