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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29 - 11 - 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29 - 11 - 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29 - 11 - 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 04:48 صباحاً - مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية والدوريات العربية وجاءت مواعيدها كالتالي 

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي 

برايتون ضد ساوثهامبتون  - 10 مساءً - بي إن سبورت 1HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

ريال مايوركا ضد فالنسيا - 10 مساءً - بي إن سبورت 2 HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني 

سانت باولي ضد هولشتاين كيل - 9:30 مساءً - beIN SPORTS 5

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

ريمس ضد لانس - 9:45 مساءً - بي إن سبورت 4 HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي 

كالياري ضد هيلاس فيرونا - 9:45 مساءً -  AD SPORTS Premium 1. 

 مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي 

القادسية ضد الخليج - 4:25 مساءً - SSc SPORT

النصر ضد ضمك - 4:40 مساءً - SSc SPORT

أهلي جدة ضد الوحدة - 7 مساءً - SSc SPORT

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي 

أنطاليا سبور ضد سيفا سبور  - 7 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي 

فيرنسي ضد إستريلا - 10:15 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي 

الاتحاد التوركي ضد اتحاد طنجة - 7 مساءً

الوداد ضد أولمبيك آسفي - 9 مساءً

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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