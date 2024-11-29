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الرياضة - 12:46 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن اليوم الجمعة 29-11-2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:46 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن اليوم الجمعة 29-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:46 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن اليوم الجمعة 29-11-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 12:46 صباحاً - أسعار الفراخ البيضاء اليوم.. تشهد أسعار الفراخ البيضاء اليوم اليوم الجمعة 29-11-2024 استقرارًا كبيرا خلال التعاملات ببورصة الدواجن والأسواق.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجم قيمة 68 و69 جنيهًا، لتباع في الأسواق بـ 78 و79 جنيهًا.

وتراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو بين 78 و77 جنيهًا للكيلو الواحد في البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 88 و87 جنيهًا للكيلو.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

فيما سجّل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الجمعة 114: 115 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بالأسواق بـ124: 125 جنيهًا.

ويتراوح سعر كيلو البانيه، اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024، بين 185، و190 جنيهًا باختلاف الأسواق.

أسعار الكتاكيت اليوم

بلغ سعر الكتكوت الساسو تراوح ما بين 19 إلى 20 جنيهًا.

بلغ سعر الكتكوت الساسو بيور يتراوح من 20 إلى 21 جنيهًا.

وصل سعر الكتكوت الجيل الثاني من قيمة 14 إلى 15 جنيهًا.

بلغ سعر الكتكوت الروزي بيور اليوم الجمعة من 17 إلى 18 جنيهًا.

سعر الكتكوت البلدي اليوم تراوح من 6 إلى 6.50 جنيه.

بلغ سعر الكتكوت الهجين اليوم الجمعة من 12 إلى 13 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 142 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 152 جنيهًا.

وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الجمعة بقيمة 140 جنيهًا، لتباع للمستهلك بـ150 جنيهًا.

ووصل سعر كرتونة البيض البلدى إلى مبلغ 140 جنيهًا لتباع للمستهلك بـ150 جنيهًا.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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