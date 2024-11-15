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تصفيات أمم أفريقيا، منتخب زامبيا يحقق فوزا ثمينا على كوت ديفوار - أخبار كلمتك

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تصفيات أمم أفريقيا، منتخب زامبيا يحقق فوزا ثمينا على كوت ديفوار - أخبار كلمتك

تصفيات أمم أفريقيا، منتخب زامبيا يحقق فوزا ثمينا على كوت ديفوار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 08:15 مساءً - تصفيات أمم أفريقيا، خطف منتخب زامبيا فوزا ثمينا من نظيره كوت ديفوار بهدف دون رد في إطار منافسات المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.  

أحرز كينيدي موسوندا هدف زامبيا في الدقيقة 43.

تشكيل منتخب كوت ديفوار أمام زامبيا

 حراسة المرمى: يحيى فوفانا خط الدفاع: نديكا وأوبري وديوماندي وسنجو خط الوسط: أهولو وكيسي وفوفانا  خط الهجوم: أدينجري وكراسو وجيساند 

ترتيب المجموعة السابعة

وخطف منتخب زامبيا صدارة المجموعة السابعة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 برصيد 10 نقاط 

ويحتل منتخب كوت ديفوار المركز الثاني برصيد 9 نقاط

ويحتل منتخب سيراليون المركز الثالث برصيد 5 نقاط ويتذيل منتخب تشاد المجموعة برصيد 3 نقاط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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