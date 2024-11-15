تصفيات أمم أفريقيا، منتخب زامبيا يحقق فوزا ثمينا على كوت ديفوار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 08:15 مساءً - تصفيات أمم أفريقيا، خطف منتخب زامبيا فوزا ثمينا من نظيره كوت ديفوار بهدف دون رد في إطار منافسات المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

أحرز كينيدي موسوندا هدف زامبيا في الدقيقة 43.

تشكيل منتخب كوت ديفوار أمام زامبيا

حراسة المرمى: يحيى فوفانا خط الدفاع: نديكا وأوبري وديوماندي وسنجو خط الوسط: أهولو وكيسي وفوفانا خط الهجوم: أدينجري وكراسو وجيساند

ترتيب المجموعة السابعة

وخطف منتخب زامبيا صدارة المجموعة السابعة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 برصيد 10 نقاط

ويحتل منتخب كوت ديفوار المركز الثاني برصيد 9 نقاط

ويحتل منتخب سيراليون المركز الثالث برصيد 5 نقاط ويتذيل منتخب تشاد المجموعة برصيد 3 نقاط.

تصفيات أمم أفريقيا، زامبيا تتقدم على كوت ديفوار بهدف في الشوط الأول تصفيات كأس الأمم، منتخب جنوب أفريقيا يؤكد صعوده بالفوز على أوغندا 0/2

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