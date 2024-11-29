الرياضة - 02:06 - الضأن بـ 450 جنيها.. أسعار اللحوم اليوم الجمعة 29 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 02:06 صباحاً - أسعار اللحوم اليوم.. تنشر الأسبوع، أسعار اللحوم، اليوم الجمعة، حيث سجلت اللحوم الكندوز 400 - 420 جنيهًا، بينما سجل سعر كيلو الضأن بين 400 و450 جنيها، فيما سجل اللحم الجملى 270 و350 جنيه للكيلو.

وسجل سعر الكبدة بين 400 - 430 جنيها الكيلو، وسجل اللحم المفروم العادى 400 - 450 جنيها للكيلو، بينما سجل البيتلو سعر بين 400 - 450 جنيهًا فى الكيلو.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة والتموين

وعلى جانب أخر، تطرح وزارة الزراعة في منافذها على مستوى الجمهورية لحوم بتخفيضات تصل من 25 إلى 30%، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للتيسير على المواطنين.

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، اللحوم السوداني والبرازيلي في منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى 30%.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

كندوز ملبس 330 جنيهًا

مفروم ملبس 300 جنيه

كندوز أحمر 350 جنيهًا

مفروم أحمر 330 جنيهًا

إنتركوت 370 جنيهًا

بفتيك 370 جنيهًا

عرق فلتو 370 جنيهًا

عرق تربيانكو 370 جنيهًا

كبده إسكندراني 350 جنيهًا

كبده بانيه 350 جنيهًا

لحم ضأن بلدي 390 جنيهًا

أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين

اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا.

اللحوم السودانية المجمدة 160 جنيهًا.

اللحوم السودانية الطازجة 225 جنيهًا.