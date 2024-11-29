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الرياضة - 04:17 - يتصدرها النصر ضد ضمك.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:17 - يتصدرها النصر ضد ضمك.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:17 - يتصدرها النصر ضد ضمك.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 04:17 صباحاً - مباريات اليوم.. تشهد ملاعب العالم اليوم الجمعة 29 - 11 - 2024 العديد من المباريات فى مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة برايتون ضد ساوثهامبتون فى الدورى الإنجليزى، فضلا عن مباراة النصر ضد ضمك فى الدورى السعودى.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

برايتون X ساوثهامبتون - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال مايوركا X فالنسيا - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كالياري X

هيلاس فيرونا - الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

سانت باولي X هولشتاين كيل - الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

استاد ريمس Xلانس - الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

القادسية X الخليج - الساعة 4:25 عصرا على قناة 2 SSC HD

النصر X ضمك - الساعة 4:40 مساء على قناة SSC HD

الأهلي X الوحدة - الساعة 7 مساء على قناة SSC HD

مواعيد مباريات الدوري التركي

أنطاليا سبور X سيفاس سبور - الساعة 7 مساء

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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