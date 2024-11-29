الرياضة - 04:17 - يتصدرها النصر ضد ضمك.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 04:17 صباحاً - مباريات اليوم.. تشهد ملاعب العالم اليوم الجمعة 29 - 11 - 2024 العديد من المباريات فى مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة برايتون ضد ساوثهامبتون فى الدورى الإنجليزى، فضلا عن مباراة النصر ضد ضمك فى الدورى السعودى.

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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

برايتون X ساوثهامبتون - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال مايوركا X فالنسيا - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كالياري X

هيلاس فيرونا - الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

سانت باولي X هولشتاين كيل - الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

استاد ريمس Xلانس - الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

القادسية X الخليج - الساعة 4:25 عصرا على قناة 2 SSC HD

النصر X ضمك - الساعة 4:40 مساء على قناة SSC HD

الأهلي X الوحدة - الساعة 7 مساء على قناة SSC HD

مواعيد مباريات الدوري التركي

أنطاليا سبور X سيفاس سبور - الساعة 7 مساء