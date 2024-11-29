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ترتيب هدافي الدوري الأوروبي بعد نهاية الجولة الخامسة وموقف عمر مرموش - أخبار كلمتك

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ترتيب هدافي الدوري الأوروبي بعد نهاية الجولة الخامسة وموقف عمر مرموش - أخبار كلمتك

ترتيب هدافي الدوري الأوروبي بعد نهاية الجولة الخامسة وموقف عمر مرموش - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 02:37 صباحاً - يتنافس ثلاث لاعبين عرب في قائمة هدافي الدوري الأوروبي  "يوروبا ليج" بعد إنتهاء الجولة الخامسة من البطولة بنظامها الجديد.

 

ترتيب هدافي الدوري الأوروبي بعد نهاية الجولة الخامسة

1- برناباس فارجا (فيرينكفاروزي) - 5 أهداف.
2- أيوب الكعبي (أولمبياكوس) - 4 أهداف.
2- سامو (بورتو) - 4 أهداف.
2- يونس أكجون (جالطة سراي) - 4 أهداف.
3- عمر مرموش (فرانكفورت) - 3 أهداف.
3- يوسف النصيري (فنربخشة) - 3 أهداف.
3- راسموس هويلوند (مان يونايتد) - 3 أهداف.
3- فيكتور أوسيمين (جالطة سراي) - 3 أهداف.

 

نظام بطولة الدوري الأوروبي

وأصبحت مرحلة المجموعات من الدوري الأوروبي عبارة عن دوري تضم 36 فريقًا، يواجه كل فريق ثمانية فرق مختلفة أربعة على أرضه وأربعة خارجها.

وتتقدم الفرق الثمانية الأولى بشكل عام مباشرة إلى دور الستة عشر والفرق التي تنتهي من المركز التاسع إلى الرابع والعشرين ستتنافس في مرحلة خروج المغلوب، حيث يتأهل الفائزون إلى دور الستة عشر، ومن ثم يتم لعب دور خروج المغلوب مباشرة.

 

والفرق التي تنتهي في المركز الخامس والعشرين أو أقل في مرحلة الدوري، سيتم إقصاؤها.

وسيتم تصنيف الفرق في أربعة أوعية، وسيتم بعد ذلك سحب كل فريق ضد خصمين من كل وعاء، أحدهما سيلعب على أرضه والآخر خارج أرضه.

في مرحلة الدوري، لا يمكن للفرق مواجهة خصوم من بلدها ويمكن بحد أقصى مواجهة فريقين من نفس البلد.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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