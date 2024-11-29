شاهد نجاة طفل باعجوبة من موت محقق اثر حادث دهس في كريتر الليلة - أخبار كلمتك

شاهد نجاة طفل باعجوبة من موت محقق اثر حادث دهس في كريتر الليلة - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:46 - شوبير: لا أهتم بالترند وصراحتي الزيادة عن اللزوم عملت لي مشاكل (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:46 - شوبير: لا أهتم بالترند وصراحتي الزيادة عن اللزوم عملت لي مشاكل (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:46 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن اليوم الجمعة 29-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:46 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن اليوم الجمعة 29-11-2024 - أخبار كلمتك

879.9 ﻣﻠﻴﺎﺭ جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال تعاملات شهر نوفمبر - أخبار كلمتك

879.9 ﻣﻠﻴﺎﺭ جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال تعاملات شهر نوفمبر - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 29 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 29 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

وزير الثقافة يتفقد معرض "ومضات خزفية" في قاعة الباب (صور) - أخبار كلمتك

وزير الثقافة يتفقد معرض "ومضات خزفية" في قاعة الباب (صور) - أخبار كلمتك

الاسطورة عصام الحضري في طريقه الى عدن ويكشف عن السبب - أخبار كلمتك

الاسطورة عصام الحضري في طريقه الى عدن ويكشف عن السبب - أخبار كلمتك

ألمانيا تنشر نظام صواريخ "آرو 3" الإسرائيلية لحمايتها من التهديدات الروسية - أخبار كلمتك

ألمانيا تنشر نظام صواريخ "آرو 3" الإسرائيلية لحمايتها من التهديدات الروسية - أخبار كلمتك

الحوثيين يعلنون تنفيذ هذا الامر في صنعاء - أخبار كلمتك

الحوثيين يعلنون تنفيذ هذا الامر في صنعاء - أخبار كلمتك

اغتنم فضلها.. موعد قراءة سورة الكهف يوم الجمعة - أخبار كلمتك

اغتنم فضلها.. موعد قراءة سورة الكهف يوم الجمعة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

مرموش يقود آينتراخت فرانكفورت لعبور ميتلاند الدنماركي بدوري الأوروبي (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مرموش يقود آينتراخت فرانكفورت لعبور ميتلاند الدنماركي بدوري الأوروبي (فيديو) - أخبار كلمتك

مرموش يقود آينتراخت فرانكفورت لعبور ميتلاند الدنماركي بدوري الأوروبي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 12:12 صباحاً - فاز فريق  آينتراخت فرانكفورت الألماني،  أمام ميتلاند الدنماركي، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي 2024/ 2025.

وأحرز آينتراخت فرانكفورت هدفًا مبكرًا بالدقيقة 7 من عمر الشوط الأول عن طريق هوجو لارسون من أسيست رائع من عمر مرموش.

41c15e3c25.jpg
b491ca602c.jpg

وتعادل ميتلاند عن طريق نامدي كولينز هدف في مرماه بالدقيقة 48.

وأحرز هدف التقدم لآينتراخت فرانكفورت عمر مرموش في الدقيقة 57 من ركلة جزاء.

df7c57d9b6.jpg
30faf4e342.jpg

وتواجد عمر مرموش على رأس تشكيل فرانكفورت الأساسي لمباراة ميتلاند الدنماركي.

تشكيل إينتراخت فرانكفورت الألماني 

3b50c58760.jpg

وشارك عمر مرموش في جميع مباريات الفريق في الدوري الأوروبي، وسجل هدفين حاسمين أمام بشكتاش وسلافيا براج، وصنع هدفًا أمام آر إف إس، إجمالًا، لعب مرموش 17 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 10 أهداف، ليصبح أحد أبرز نجوم الفريق.

ويدخل فرانكفورت المباراة وهو يحتل المركز الثالث في ترتيب مرحلة الدوري برصيد 13 نقطة  بينما يعاني ميتيلاند في المركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط فقط.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق