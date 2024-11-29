الرياضة - 02:22 - طيران الاحتلال يقصف منزلا شمالي مخيم المغازي وسط قطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 02:22 صباحاً - ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، بحسب نبأ عاجل، وقوع إصابات بقصف طائرات الاحتلال منزلا شمالي مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وقالت نبال فرسخ، مسئولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه على مدار أكثر من عام على الحرب المتواصلة على قطاع غزة استهدف الاحتلال استهدف بشكل ممنهج المنظومة الصحية من خلال حصاره واستهدافه المستشفيات والطواقم الطبية وطواقم الإسعاف ومركباتها، وهذا ما أدى إلى تدهور وشبه انهيار للمنظومة الصحية

وأضافت خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن غالبية المستشفيات في قطاع غزة خرجت من الخدمة، وقرابة 17 مستشفى من أصل 36 تعمل بشكل جزئي، ولا يوجد اليوم ولا مستشفى واحد في كل القطاع يعمل بشكل كلي، والمستشفيات القليلة المتبقية جميعها بدون استثناء تعاني شحا شديدا في المستلزمات الطبية، في الأدوية، في الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء حتى في الكوادر والطواقم الصحية التي أنهكت نتيجة العمل المتواصل على مدار الساعة.

وأوضحت، أن هناك قرابة ألف شهيد من الطواقم الطبية حسب البيانات الرسمية، وطواقم الهلال الأحمر الفلسطيني استشهد منها 19 في قطاع غزة وهم يؤدون مهامهم الإنسانية رغم أنهم كانوا يرتدون شارة الهلال الأحمر التي كان من المفترض أن توفر لهم الحماية.