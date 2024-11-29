تعادل مثير بين روما وتوتنهام 2-2 في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 12:12 صباحاً - انتهت مباراة توتنهام ضد روما بتعادل قاتل بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما على ملعب السبيرز، مساء الخميس، في الجولة الخامسة بمرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي - اليوروباليج.

سجل هدفي توتنهام، سون هيونج مين من ضربة جزاء وجونسون في الدقائق 5 و34، بينما سجل إيفان نديكا هدف روما الأول في الدقيقة 20 ثم أضاف ماتس هوملز هدف روما الثاني في الوقت القاتل بالدقيقة 90 +1.

ودفع أنجي بالحارس فريزر فورستر بالتشكيل الأساسي، في ظل غياب الدولي الإيطالي فيكاريو، والذي يعاني من إصابة بكسر في الكاحل.

تشكيل توتنهام ضد روما

وضم تشكيل توتنهام الإنجليزي:

فورستر، بيدرو بورو، دراجوسين، بن ديفيز، جراي، بنتانكور، سار، كولوسيفسكي، جونسون، سولانكي، سون هيونج مين.

تشكيل روما أمام توتنهام

كما أعلن كلاوديو رانييري مدرب فريق روما، تشكيلته التي شهدت عودة باولو ديبالا بعد تعافيه من الإصابة، بينما جلس السعودي الدولي سعود عبد الحميد على مقاعد البدلاء.

وضم تشكيل روما كالآتي:

سفيلار، مانشيني، هوميلز، نديكا، سيليك، كوني، باريديس، أنجلينو، الشعراوي، ديبالا، دوفبيك.

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