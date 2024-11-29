شاهد نجاة طفل باعجوبة من موت محقق اثر حادث دهس في كريتر الليلة - أخبار كلمتك

شاهد نجاة طفل باعجوبة من موت محقق اثر حادث دهس في كريتر الليلة - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:46 - شوبير: لا أهتم بالترند وصراحتي الزيادة عن اللزوم عملت لي مشاكل (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:46 - شوبير: لا أهتم بالترند وصراحتي الزيادة عن اللزوم عملت لي مشاكل (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:46 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن اليوم الجمعة 29-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:46 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن اليوم الجمعة 29-11-2024 - أخبار كلمتك

879.9 ﻣﻠﻴﺎﺭ جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال تعاملات شهر نوفمبر - أخبار كلمتك

879.9 ﻣﻠﻴﺎﺭ جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال تعاملات شهر نوفمبر - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 29 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 29 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

وزير الثقافة يتفقد معرض "ومضات خزفية" في قاعة الباب (صور) - أخبار كلمتك

وزير الثقافة يتفقد معرض "ومضات خزفية" في قاعة الباب (صور) - أخبار كلمتك

الاسطورة عصام الحضري في طريقه الى عدن ويكشف عن السبب - أخبار كلمتك

الاسطورة عصام الحضري في طريقه الى عدن ويكشف عن السبب - أخبار كلمتك

ألمانيا تنشر نظام صواريخ "آرو 3" الإسرائيلية لحمايتها من التهديدات الروسية - أخبار كلمتك

ألمانيا تنشر نظام صواريخ "آرو 3" الإسرائيلية لحمايتها من التهديدات الروسية - أخبار كلمتك

الحوثيين يعلنون تنفيذ هذا الامر في صنعاء - أخبار كلمتك

الحوثيين يعلنون تنفيذ هذا الامر في صنعاء - أخبار كلمتك

اغتنم فضلها.. موعد قراءة سورة الكهف يوم الجمعة - أخبار كلمتك

اغتنم فضلها.. موعد قراءة سورة الكهف يوم الجمعة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

بمشاركة عبد المنعم، نيس يخسر من رينجرز برباعية في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بمشاركة عبد المنعم، نيس يخسر من رينجرز برباعية في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

بمشاركة عبد المنعم، نيس يخسر من رينجرز برباعية في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 12:12 صباحاً - خسر فريق نيس، أمام رينجرز بنتيجة 4-1 في  المباراة التي تقام بينهم، في الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي. 

وسجل أهداف رينجرز كل من سيرني ودايموند وايكمان (هدفين) في الدقائق 35 و38 و1+45 و54. 

وسجل هدف نيس اللاعب بدر الدين بوعناني في الدقيقة 83. 

bc8a61bd67.jpg

وتواجد محمد عبد المنعم المحترف المصري في التشكيل الأساسي لفريق نيس في مواجهة رينجرز. 

 تشكيل نيس 

f15e66a442.jpg

وعاد محمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي لقائمة الفريق بعد غياب دام ما يقرب من شهر، وذلك في مباراة جلاسكو رينجرز الاسكتلندي اليوم.

قائمة نيس الفرنسي  

58fa666a9b.jpg

نظام بطولة الدوري الأوروبي

وأصبحت مرحلة المجموعات من الدوري الاوروبي عبارة عن دوري تضم 36 فريقًا، يواجه كل فريق ثمانية فرق مختلفة أربعة على أرضه وأربعة خارجها.

وتتقدم الفرق الثمانية الأولى بشكل عام مباشرة إلى دور الستة عشر والفرق التي تنتهي من المركز التاسع إلى الرابع والعشرين ستتنافس في مرحلة خروج المغلوب، حيث يتأهل الفائزون إلى دور الستة عشر، ومن ثم يتم لعب دور خروج المغلوب مباشرة.

[[system-code:ad:autoads]

والفرق التي تنتهي في المركز الخامس والعشرين أو أقل في مرحلة الدوري، سيتم إقصاؤها.

وسيتم تصنيف الفرق في أربعة أوعية، وسيتم بعد ذلك سحب كل فريق ضد خصمين من كل وعاء، أحدهما سيلعب على أرضه والآخر خارج أرضه.

في مرحلة الدوري، لا يمكن للفرق مواجهة خصوم من بلدها ويمكن بحد أقصى مواجهة فريقين من نفس البلد.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

رمضان السيد: يجب استبعاد إمام عاشور من الإنتركونتننتال - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق