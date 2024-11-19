الرياضة - 07:18 - بنك ستاندرد تشارترد يتوقع نموا في متوسط تحويلات المصريين بالخارج إلى 5 مليارات دولار شهريا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:18 مساءً - توقع بنك ستاندرد تشارترد أن ينمو متوسط تحويلات المصريين العاملين بالخارج في العام 2025 لما بين 2 - 3 - 5 مليار دولار شهريا.

قال البنك في مذكرة حديثة، إن التحويلات المالية لمصر شهدت انتعاشاً واضحاً بعد إعلانها تبني نظام مرن لسعر الصرف تحدده السوق.

وأشار البنك البريطاني إلى أن متوسط التحويلات الشهرية للمصريين العاملين بالخارج ارتفع إلى 2.5 مليار دولار بدءًا من الربع الرابع في السنة المالية 2024، بعد تعديل العملة.

البنك المركزي

كشف البنك المركزي المصري في وقت سابق أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت 18.1 مليار دولار أمريكي في الأشهر الثماني الأولى من العام الجارى 2024، بنسبة نمو 36.4% مقارنة بإجمالي تحويلات بلغت 13.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها بالعام 2023.

وقال البنك المركزي: إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تصاعدت للشهر السادس على التوالي في أغسطس 2024 لتصل إلى 2.6 مليار دولار أمريكي، لتقفز بنسبة 65.5% مقابل 1.6 مليار دولار في الشهر نفسه من العام 2023.

ونبه البنك المركزي المصري إلى أن تحويلات المصريين بالخارج خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين نمت بنسبة 76.2% لتصل إلى 5.6 مليار دولار، مقارنة بـ 3.2 مليار دولار خلال الشهرين بالعام الماضي 2023.

توقعت وحدة البحوث التابعة لـ "فيتش سوليوشنز" في وقت سابق نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 31% على أساس سنوي خلال العام المالي الجاري 2024 - 2025 لتصل إلى 28.9 مليار دولار أمريكي.