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الرياضة - 07:51 - الرئيس السيسي ورئيس وزراء سنغافورة يبحثان سبل تطوير التعاون الثنائي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:51 - الرئيس السيسي ورئيس وزراء سنغافورة يبحثان سبل تطوير التعاون الثنائي - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:51 - الرئيس السيسي ورئيس وزراء سنغافورة يبحثان سبل تطوير التعاون الثنائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:51 مساءً - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس وزراء سنغافورة «لورانس وونج»، على هامش مشاركة الرئيس في اجتماعات قمة مجموعة العشرين في «ريو دي جانيرو» بالبرازيل.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الجانبين تناولا سبل تطوير التعاون الثنائي، مؤكدين اعتزازهما بالعلاقات التي تجمع البلدين، وتطلعهما لأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التطور، بما في ذلك الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات، وتفعيل آليات الحوار الثنائي على مختلف المستويات.

كما تطرقت المقابلة إلى العلاقات الثقافية بين البلدين وسبل تعزيزها، خاصةً فيما يتعلق بالتبادل الطلابي، من خلال المنح الدراسية المقدمة من الأزهر الشريف لطلاب سنغافورة، وكذا المنح المقدمة من مؤسسات التعليم والتدريب السنغافورية للطلاب المصريين، حيث حرص رئيس الوزراء السنغافوري على الإشادة بالدور المهم الذي يقوم به الأزهر الشريف في مجال التعليم والتعريف بالإسلام الوسطي.

الرئيس السيسي ورئيس وزراء سنغافورة

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المقابلة تناولت أيضًا الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث استمع رئيس وزراء سنغافورة لرؤية السيد الرئيس بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط وتأثيراتها السياسية والاقتصادية على الساحة الدولية، وسبل استعادة الاستقرار الإقليمي، وحرص الجانب السنغافوري على تثمين الدور المصري المحوري لاستعادة الاستقرار بالإقليم، ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة ستكون لها تداعيات جسيمة على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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