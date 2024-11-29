الرياضة - 12:13 - عيار 21 بكام؟.. سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 12:13 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا وتداولًا في مصر بدية تعاملات اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 نحو3675جنيها للبيع و3660 جنيها للشراء بينما وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 4200 جنيها للبيع و 4182.75 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر

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سعر الذهب اليوم خلال التعاملات الصباحية

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 صباح اليوم نحو 4200 جنيه للبيع.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4182.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

بلغ سعر الذهب عيار 22 في بداية التعاملات نحو 3850 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الذهب عيار 22 نحو 3834.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 خلال التعاملات الصباحية إلى مستوى 3675 جنيها للبيع.

كما وصل سعر الذهب عيار 21 إلى مستوى 3660 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3150 جنيها للبيع.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3137.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 خلال التعاملات الصباحية نحو 2450 جنيها للبيع.

وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2440 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 خلال التعاملات الصباحية نحو 2100 جنيه للبيع.

وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 2091.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وسجل سعر الذهب عيار 9 خلال تعاملات اليوم نحو 1575 جنيها للبيع، و1568.5 جنيه للشراء.

مصنعية الذهب

سعر الذهب في سوق الصاغة المصرية

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4200 جنيه 4182.75 جنيه عيار 22 3850 جنيها 3834.25 جنيه عيار 21 3675 جنيها 3660 جنيها عيار 18 3150 جنيه 3137.25 جنيه عيار 14 2450 جنيه 2440 جنيه عيار 12 2100 جنيه 2091.5 جنيه عيار 9 1575 جنيه 1568.5 جنيه