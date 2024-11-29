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الرياضة - 12:46 - شوبير: لا أهتم بالترند وصراحتي الزيادة عن اللزوم عملت لي مشاكل (فيديو) - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:46 - شوبير: لا أهتم بالترند وصراحتي الزيادة عن اللزوم عملت لي مشاكل (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:46 - شوبير: لا أهتم بالترند وصراحتي الزيادة عن اللزوم عملت لي مشاكل (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 12:46 صباحاً - قال الاعلامي أحمد شوبير، أنه لا يهتم بالترند في عمله ولا يضرب سوى في المناطق المشروعة فقط ولا يستخدم استراتيجية الضرب تحت الحزام، قائلا: "أنا بشتغل لصالح شغلي مش لصالح حد وأحب انجح في شغلي ومشكلتي أني صريح زيادة عن اللازم".

وأضاف شوبير، خلال لقاء ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أنه طالما ظهر أمام الكاميرا لا يقول إلا الصح ولا يحب القصص بشكل تجميلي، مضيفا: "محبش القصة متجملة والدليل أني أكثر واحد اعلامي حصل لي مشاكل وعمري ما اشتغلت لصالح حد".

وأكمل شوبير: "كل أسبوع بطلع مرتين تلاتة ترند وببقى فرحان جدا لما كل المشجعين والأطياف يتابعوني ولما انتقد ممكن يكون النقد صح".

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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