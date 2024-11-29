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ريال سوسيداد يفوز على أياكس 0/2 في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

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ريال سوسيداد يفوز على أياكس 0/2 في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

ريال سوسيداد يفوز على أياكس 0/2 في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 12:12 صباحاً - الدوري الأوروبي، فاز فريق ريال سوسيداد على نظيره أياكس بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الأوروبي. 

وسجل هدفي فريق ريال سوسيداد كل من بارينتيخيا وكوبو في الدقائق 67 و85. 

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تشكيل أياكس 

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تشكيل ريال سوسيداد

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نظام بطولة الدوري الأوروبي

وأصبحت مرحلة المجموعات من الدوري الأوروبي عبارة عن دوري تضم 36 فريقًا، يواجه كل فريق ثمانية فرق مختلفة أربعة على أرضه وأربعة خارجها.

وتتقدم الفرق الثمانية الأولى بشكل عام مباشرة إلى دور الستة عشر والفرق التي تنتهي من المركز التاسع إلى الرابع والعشرين ستتنافس في مرحلة خروج المغلوب، حيث يتأهل الفائزون إلى دور الستة عشر، ومن ثم يتم لعب دور خروج المغلوب مباشرة.

 

والفرق التي تنتهي في المركز الخامس والعشرين أو أقل في مرحلة الدوري، سيتم إقصاؤها.

وسيتم تصنيف الفرق في أربعة أوعية، وسيتم بعد ذلك سحب كل فريق ضد خصمين من كل وعاء، أحدهما سيلعب على أرضه والآخر خارج أرضه.

في مرحلة الدوري، لا يمكن للفرق مواجهة خصوم من بلدها ويمكن بحد أقصى مواجهة فريقين من نفس البلد.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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