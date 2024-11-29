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الأوقاف تفتتح اليوم 24 مسجدا جديدا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله - أخبار كلمتك

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الأوقاف تفتتح اليوم 24 مسجدا جديدا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله - أخبار كلمتك

الأوقاف تفتتح اليوم 24 مسجدا جديدا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 03:20 صباحاً - تواصل ل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح ٢٤ مسجدًا جديدًا اليوم الجمعة  ٢٧ من جمادى الأولى ١٤٤٦ من الهجرة، الموافق ٢٩ من نوفمبر ٢٠٢٤م، في مختلف المحافظات، ١٦ مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد، وثمانية أخرى بنظام الصيانة والتطوير.


إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٤م حتى الآن إلى ٤٤٢ مسجدًا

وأعلنت وزارة الأوقاف وصول إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٤م حتى الآن إلى ٤٤٢ مسجدًا، من بينها ٣٢٧ مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و١١٥ مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤ بلغ ١٢٥٢٣ مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٠ مليارًا و٤ ملايين جنيه.

 

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا واسعًا، ففي محافظة البحيرة، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد السيقان، قرية قافلة، مركز أبو حمص، ومسجد الإخلاص، عزبة عشماوي، قرية زاوية حمور، مركز الدلنجات، ومسجد عمر بن الخطاب، عزبة الشناوي، قرية بطورس، مركز أبوحمص، ومسجد النور، عزبة غراب، مركز دمنهور، ومسجد كوم تروجي الشرقي الوسطاني، قرية زاوية صقر، مركز أبو المطامير، ومسجد منشية البهي، قرية صفط الحرية، مركز إيتاي البارود، وصيانة مسجد مقلد، عزبة مقلد، قرية فيشا، مركز المحمودية. 

 

خريطة افتتاح المساجد الجديدة 

وفي كفر الشيخ، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الدياسطي، قرية الدياسطي، مركز الحامول، ومسجد حسن زعلوك، عزبة سعدون، قرية شباس الملح، مركز دسوق بحري. 
وفي الدقهلية، تم إحلال وتجديد المسجد الكبير، قرية أم حمدان، منشأة عبد الرحمن، مركز دكرنس. 
وفي الغربية، تضمنت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الخطيب، مركز بسيون. 


وفي أسوان، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الشيخ إبراهيم العتيق، نجع الشيخ إبراهيم، مركز دراو. 
وفي المنوفية، تضمنت الأعمال إحلال وتجديد المسجد الشرقي، قرية سلكا، مركز شبين الكوم. 

وفي الفيوم، تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن السبخاية، قرية قصر رشوان، مركز طامية، ومسجد الرحمة، عزبة المساكن الشعبية، قرية السعيدية، مركز سنورس.
وفي المنيا، تضمنت الأعمال إحلال وتجديد مسجد النور، قرية بلهارسة، مركز مغاغة. 
وفي قنا، شملت الأعمال صيانة مسجد آل فراج، قرية الرزقة، مركز أبو تشت، ومسجد آل مكي، قرية العركي، مركز فرشوط، ومسجد فاطمة الزهراء، نجع غانم، قرية العركي، مركز فرشوط، ومسجد آل يونس، نجع أحمد علي، الدهسة، قرية العركي، مركز فرشوط، ومسجد السلام، قرية الحاج سلام، مركز فرشوط. 


وفي الأقصر، شملت الأعمال صيانة مسجد الإيمان الهوارين، قرية العشي، مركز الزينية. 
وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير دور العبادة وتحديثها لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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