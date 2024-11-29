الرياضة - 05:37 - بارد ليلا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 05:37 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وذكر خبراء الأرصاد أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط قالت الأرصاد من المتوقع أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر توقع خبراء الأرصاد أن تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 22 13

العاصمة الإدارية 21 11

6 أكتوبر 21 11

بنهــــا 22 12

دمنهور 22 13

وادى النطرون 21 12

كفر الشيخ 20 13

المنصورة 21 13

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 21 12

طنطا 20 13

دمياط 21 14

بورسعيد 20 14

الإسماعيلية 23 13

السويس 22 12

العريش 21 12

رفح 20 11

رأس سدر 21 11

نخل 17 07

كاترين 14 04

الطور 23 12

طابا 21 14

شرم الشيخ 24 16

الإسكندرية 22 14

العلمين 22 13

مطروح 21 13

السلوم 18 12

سيوة 21 13

رأس غارب 22 15

الغردقة 23 15

سفاجا 23 14

مرسى علم 24 16

الشلاتين 26 17

حلايب 24 18

أبو رماد 25 16

رأس حدربة 24 18

الفيوم 22 10

بني سويف 21 10

المنيا 22 08

أسيوط 21 08

سوهاج 22 09

قنا 23 11

الأقصر 23 10

أسوان 24 11

الوادي الجديد 21 10

أبوسمبل 23 11