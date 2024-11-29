ماذا تفعل البنوك في الحساب بعد علمها بوفاة العميل؟ - أخبار كلمتك

ماذا تفعل البنوك في الحساب بعد علمها بوفاة العميل؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:45 - لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات السكة الحديد على خط "القاهرة - الإسكندرية" اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:45 - لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات السكة الحديد على خط "القاهرة - الإسكندرية" اليوم - أخبار كلمتك

الدينار الكويتي بكام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 29-11-2024 - أخبار كلمتك

الدينار الكويتي بكام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 29-11-2024 - أخبار كلمتك

إمبابة والأميرية، اليوم انطلاق أسواق اليوم الواحد بالجيزة ومواصلتها في القاهرة - أخبار كلمتك

إمبابة والأميرية، اليوم انطلاق أسواق اليوم الواحد بالجيزة ومواصلتها في القاهرة - أخبار كلمتك

أبو العلا: يجب احترام رؤية المدربين خلال المباريات ولا أعرف تفاصيل واقعة مصطفى شلبي - أخبار كلمتك

أبو العلا: يجب احترام رؤية المدربين خلال المباريات ولا أعرف تفاصيل واقعة مصطفى شلبي - أخبار كلمتك

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على خيمة نازحين ومنازل عائلات في غزة - أخبار كلمتك

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على خيمة نازحين ومنازل عائلات في غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:37 - بارد ليلا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:37 - بارد ليلا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

نجم الأهلي يكشف خطأ الأحمر في التعامل مع إمام عاشور ويقدم طريقة مثلى لردعه - أخبار كلمتك

نجم الأهلي يكشف خطأ الأحمر في التعامل مع إمام عاشور ويقدم طريقة مثلى لردعه - أخبار كلمتك

إنشاء مطب صناعي أمام مدرسة عثمان بن عفان بشارع المطار بالجيزة (صور) - أخبار كلمتك

إنشاء مطب صناعي أمام مدرسة عثمان بن عفان بشارع المطار بالجيزة (صور) - أخبار كلمتك

لنشر الفكر الوسطي المستنير، الأوقاف تطلق اليوم 10 قوافل دعوية كبرى بالمحافظات - أخبار كلمتك

لنشر الفكر الوسطي المستنير، الأوقاف تطلق اليوم 10 قوافل دعوية كبرى بالمحافظات - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 05:37 - بارد ليلا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 05:37 - بارد ليلا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:37 - بارد ليلا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 05:37 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وذكر خبراء الأرصاد أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط قالت الأرصاد من المتوقع أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر توقع خبراء الأرصاد أن تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 22 13

العاصمة الإدارية 21 11

6 أكتوبر 21 11

بنهــــا 22 12

دمنهور 22 13

وادى النطرون 21 12

كفر الشيخ 20 13

المنصورة 21 13

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 21 12

طنطا 20 13

دمياط 21 14

بورسعيد 20 14

الإسماعيلية 23 13

السويس 22 12

العريش 21 12

رفح 20 11

رأس سدر 21 11

نخل 17 07

كاترين 14 04

الطور 23 12

طابا 21 14

شرم الشيخ 24 16

الإسكندرية 22 14

العلمين 22 13

مطروح 21 13

السلوم 18 12

سيوة 21 13

رأس غارب 22 15

الغردقة 23 15

سفاجا 23 14

مرسى علم 24 16

الشلاتين 26 17

حلايب 24 18

أبو رماد 25 16

رأس حدربة 24 18

الفيوم 22 10

بني سويف 21 10

المنيا 22 08

أسيوط 21 08

سوهاج 22 09

قنا 23 11

الأقصر 23 10

أسوان 24 11

الوادي الجديد 21 10

أبوسمبل 23 11

اقرأ أيضاً
مائل للبرودة نهاراً.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024

شبورة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الجمعة 29 نوفمبر 2024

سقوط أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد توضح حالة الطقس اليوم الخميس 28 نوفمبر

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:13 - مائل للبرودة نهاراً.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق