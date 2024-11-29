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الرياضة - 07:01 - سقوط شهداء وجرجرحى.. قصف إسرائيلي يستهدف منزلا بمخيم النصيرات وسط غزة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:01 - سقوط شهداء وجرجرحى.. قصف إسرائيلي يستهدف منزلا بمخيم النصيرات وسط غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:01 - سقوط شهداء وجرجرحى.. قصف إسرائيلي يستهدف منزلا بمخيم النصيرات وسط غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 07:01 صباحاً - عؤضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام فلسطيني، أعلن أن هناك 3 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلا غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال استهدفت بناية من خمسة طوابق في شارع كشكو بحي الزيتون جنوب مدينة غزة، تعود لعائلة السرحي، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين، مضيفا أن الطائرات المُسيرة أطلقت الرصاص صوب طواقم الإسعاف لمنعها من الوصول للمكان المستهدف.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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