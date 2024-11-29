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الدينار الكويتي بكام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 29-11-2024 - أخبار كلمتك

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الدينار الكويتي بكام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 29-11-2024 - أخبار كلمتك

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الدينار الكويتي بكام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 29-11-2024 - أخبار كلمتك

الدينار الكويتي بكام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 29-11-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 06:41 صباحاً - أسعار العملات اليوم.. شهدت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية انخفاضا مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 29-11-2024 وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري ويتسأل الكثير من الناس عن حركة اسعار العملات العملات أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم تحديث يومي.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 49.52 جنيه للشراء و 49.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 52.24 جنيه للشراء و 52.39 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 62.71 جنيه للشراء و 62.91 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 55.98 جنيه للشراء و 56.17 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 32.62 جنيه للشراء و 32.71 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.18 جنيه للشراء و 13.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو161.01 جنيه للشراء و 161.56 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.48 جنيه للشراء و 13.52 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري

سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.83 جنيه للشراء و 6.85 جنيه للبيع.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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