محمد عبد الجليل: مصلحة الأهلي الفنية تقويم إمام عاشور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 07:30 صباحاً - أكد محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ليس النجم الأوحد، وأن يضع أمامه سيناريوهات نجومًا سابقين رحلوا عن النادي، مشيرًا إلى أنه سبق وحذر اللاعبين من محمد رمضان المدير الرياضي الذي يتخذ قرارات صارمة في حال صدور أي تجاوز.

عقوبة قوية ضد إمام عاشور

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "كان لا بد من فرض عقوبة قوية ضد إمام عاشور في الأهلي، ومن الصعب أن يكون هناك لاعب فوق النادي مهما بلغت نجوميته، هناك لاعبين كثيرين جلسوا على مقاعد البدلاء".

وأضاف: "مصلحة الأهلي الفنية هي تقويم إمام عاشور ثم الاستعانة به في المباريات بصفة طبيعية، ولذلك لا بد من التواجد في بطولة الإنتركونتننتال، والاستفادة منه فنيًّا".

وتابع: "لم يعجبني تصرف عبد الواحد السيد مع مصطفى شلبي وكذلك جوميز، ولا بد أن مصطفى يحمد ربنا على التواجد في الزمالك، لم يكن من الجيد أن يتحدث جوميز وعبد الواحد مع اللاعب، كان يجب معاقبته ماليًّا وايقافه، ولو لم يعجبه فليرحل عن الزمالك، لم يكن أحد يعرفه من سنتين، وبفضل الزمالك أصبح اليوم واحدًا من اللاعبين المعروفين في مصر".

وزاد: "هل مصطفى شلبي سجل عشرين هدفًا في الموسم الماضي أو ساهم في حصد الزمالك للقب الدوري 4 مرات على سبيل المثال حتى يقوم بالاعتراض بهذا الشكل؟!".

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