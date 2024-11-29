فيراتي يقترب من ارتداء قميص عملاق إيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 07:18 صباحاً - كشفت تقارير صحفية أن ماركو فيراتي نجم العربي القطري، ارتبط بفكرة ارتداء قميص عملاق إيطالي، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "ماركا"، فإن فيراتي يتجه لمغادرة العربي، بعد البداية الكارثية للفريق، واحتلاله المركز العاشر من أصل 12 مركزًا بدوري نجوم قطر.

وأضافت أن هناك شائعات حول صفقة محتملة من قبل إنتر ميلان في الميركاتو الشتوي القادم، للتعاقد مع اللاعب الإيطالي، البالغ من العمر 32 عامًا.



ونوهت بأن مشكلة الراتب يجب حلها، لأن فيراتي يحصل على 30 مليون يورو سنويًّا، إلا أن فكرة العودة إلى أوروبا، قد تغري فيراتي للعب مع إنتر ميلان.

وكان ماركو فيراتي قد غادر القارة العجوز، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان، لينضم إلى العربي في سبتمبر 2023 مقابل 45 مليون يورو، بعقد حتى صيف 2025.

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