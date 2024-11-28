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الرياضة - 08:56 - مصطفى بكري يكشف مفاجأة: وجدي غنيم لا يزال على قوائم الإرهاب النهائية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:56 - مصطفى بكري يكشف مفاجأة: وجدي غنيم لا يزال على قوائم الإرهاب النهائية - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:56 - مصطفى بكري يكشف مفاجأة: وجدي غنيم لا يزال على قوائم الإرهاب النهائية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 08:56 مساءً - كشف الإعلامي مصطفى بكري عن مفاجآت عديدة بشأن قرار مراجعة قوائم الأشخاص الموضوعة على قوائم الإرهاب، مؤكدا أن الرئيس السيسي أصدر قرارا بضرورة مراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب، وهذا توجه عام، لافتاً إلى أن مواقف الرئيس السيسي واضحة من مناهضة الإرهاب، فهو الذي قضى على الإرهاب في مصر وتصدى بكل شجاعة للجماعة الإرهابية.

وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" أنه لا أحد يزايد على الرئيس السيسي في مواقفه الداعمة للدولة الوطنية، موضحاً أن قرار الإفراج عن 716 شخصية أزعج العديد من المتآمرين والخونة ومن عناصر الجماعة الإرهابية"، موضحاً أن بعض الناس تسأل معقولة تفرجوا عن وجدي غنيم الذي حرض على جيشنا وشرطتنا، وأقول لهم إن هناك قائمتين من قوائم الإرهاب قائمة نهائية وقوائم مؤقتة ووجدي غنيم تم إزالة إسمه من القوائم المؤقتة، ولكن إسمه لا يزال على القوائم النهائية، فهو محكوم عليه في عدة قضايا، وإذا ما وصل إلى مطار القاهرة يتم القبض عليه فوراً لأن لديه حكم واجب النفاذ"، وأن وجدي غنيم سيظل مدرجاً بالقائمة النهائية لكيانات الإرهابية لإدانته بحكم قضائي ضده.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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