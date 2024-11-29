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حمو بيكا يرد على جدل صورته مع راقصة والتعليق عليها (فيديو) - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 07:08 صباحاً - رد مؤدي المهرجانات حمو بيكا على الجدل المثار، بعد انتشار صورته مع راقصة مصحوبة بتعليق: " أنا بحترمك أنتِ بتقلعي وبتشتغلي في الصاقعة".

 

صورة حمو بيكا مع راقصة 

وقال حمو بيكا إن هذا التصريح مفبرك وليس له أي أساس من الصحة، مشيرًا إلى أنه قرر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الصفحات التي فبركت هذا التصريح.

وأضاف حمو بيكا من خلال بث مباشر على فيس بوك، أنه يحترم جمهوره وزملائه، مشيرا إلى أن هناك صفحات تفبرك تصريحات على لسانه بغرض استغلال اسمه في المشاهدات.

وكان قد أحيا حمو بيكا في وقت سابق عدد من الحفلات في الولايات المتحدة الأمريكية برفقة أورتيجا وعمر كمال. 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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