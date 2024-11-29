دوري القسم الثاني، مدرب التأمين يستغيث بلجنة الحكام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 07:13 صباحاً - دوري القسم الثاني، وجه عمرو عبده المدير الفني لفريق مصر للتأمين استغاثة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك للجنة الحكام والمسؤولين عن الممتاز ب.

مدرب التأمين يستغيث بلجنة الحكام

وأكد عبده أن نادي مصر للتأمين يعاني من ظلم بين من الحكام من بداية الموسم وآخرهم ماتش النجوم واحتساب الحكام ضربة جزاء غير صحيحة".

وواصل مدرب التأمين: "عند تنفيذ الركلة يقوم اللاعب بتسديد الكرة برجليه الاتنين وحكم الراية يبلغ للحكم ولكن الحكم يصر علي احتسابها وعند اعتراض الحارس علي الحكم يقوم بطرد حارس المرمي في الدقيقة ٤٣ من المباراة ولم يتم احتساب وقت بدل ضائع رغم توقف المباراة لأكثر من ١٠ دقائق".

وأتم: "مجهود الفريق بيضيع بسبب الأخطاء التحكيمية وعند الاعتراض يتم إيقافنا والحكم لما يخطئ فين الحساب ".

وخسر مصر للتأمين أمام النجوم 2-0 في المباراة التي جمعتهما ضمن مواجهات دوري القسم الثاني ب مجموعة القاهرة.

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