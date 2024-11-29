إطلاق 4 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 07:26 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة إطلاق ٤ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة يومي ٢٩ و٣٠ نوفمبر للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال والباطنة - الأنف والأذن والعظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل.

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لـ 575 ألفًا و302 مريض، بالعيادات الخارجية ومختلف أقسام مستشفيات الحميات على مستوى الجمهورية، بالإضافة لـ 154 ألفًا و718 مريضًا، بأقسام الطوارئ والاستقبال خلال الفترة من بداية شهر يوليو وحتى نهاية شهر سبتمبر 2024.

خروج 19 ألفا و682 حالة شفاء بعد تلقيهم العلاج بمستشفيات الحميات

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم خروج 19 ألفًا و682 حالة شفاء بعد تلقيهم العلاج بمستشفيات الحميات وأقسام الحميات على مستوى الجمهورية، منهم 15 ألفًا و942 مريضًا تم علاجهم بالأقسام الداخلية، و4 آلاف و535 مريضًا بالرعايات المتوسطة والمركزة بمستشفيات الحميات.

وقال "عبد الغفار"، إنه تم مناظر 2941 حالة عن طريق التشخيص عن بعد في 12 مستشفى وهي حميات أسيوط والإسماعيلية ودمنهور ومنوف والإسكندرية والمحلة والمنصورة ودسوق وشبين الكوم وكفر الشيخ والغردقة وبنها، لافتًا إلى أن هدف تقنية التشخيص عن بُعد هو الاستمرار في تعزيز استخدام التكنولوجيا لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.

ومن جانبه أوضح الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، أنه تم البدء في إنشاء وحدة علاج طبيعي بمستشفى حميات المحلة، لتحسين جودة العلاج للمرضى، كما تم إضافة ماكينتين للغسيل الكلوي بمستشفى حميات طوخ، تمهيدًا لتشغيل خدمة الغسيل الكلوي بوحدة الرعاية المركزة، مما يساهم في تقديم رعاية صحية متكاملة للمرضى.

تزويد مستشفى حميات دسوق بمحافظة كفر الشيخ بسريرين إضافيين للرعاية

وتابع وجيه، أنه تم تزويد مستشفى حميات دسوق بمحافظة كفر الشيخ بسريرين إضافيين للرعاية، بجانب افتتاح 30 سرير رعاية للأطفال بمستشفى حميات العباسية، وذلك بهدف توسيع نطاق الخدمات العلاجية.

ومن جانبه قال الدكتور محمد زيدان رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إن الإدارة العامة لمستشفيات الحميات قامت بتنظيم زيارات ميدانية شاملة لمستشفيات الحميات في العديد من المحافظات، مثل حميات قنا، وحميات الفيوم، وحميات دمياط، وحميات المحلة، والاسكندرية وبنها وسوهاج وجرجا، بمشاركة فريق الحوكمة لضمان سير العمل بشكل فعال ومعالجة أي سلبيات قد تؤثر في جودة الخدمة الطبية المقدمة.

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