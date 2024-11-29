إنشاء مطب صناعي أمام مدرسة عثمان بن عفان بشارع المطار بالجيزة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 05:12 صباحاً - نفذ حي المنيرة الغربية حملة مكثفة لرفع كفاءة الشوارع الرئيسية، تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ، والتي شددت على ضرورة الاهتمام بالسلامة المرورية وتحسين المظهر الحضاري للشوارع.

إنشاء مطب صناعي أمام مدرسة عثمان بن عفان

تم إنشاء مطب صناعي أمام مدرسة عثمان بن عفان بشارع المطار، وذلك لمنع السيارات من السير عكس الاتجاه وضمان سلامة الطلاب والمواطنين.



وشملت الحملة إزالة كافة الإشغالات والتعديات التي تعيق حركة المرور وتشوه المظهر الحضاري لشارع المطار، وتم تحرير محاضر للمخالفين.



وتهدف الحملة إلى ضمان السلامة المرورية من خلال إنشاء مطبات صناعية ومنع السير العكس الاتجاه، والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع بإزالة الإشغالات والتعديات، وتسهيل حركة المرور من خلال إزالة أي عوائق تعيق حركة السيارات.



أشرف على تنفيذ هذه الحملة رمضان عمارة رئيس حي المنيرة الغربية، ورجب محمدين نائب رئيس الحي، ومؤمن فوزي مدير إدارة الإشغالات بالحي، وذلك بالتعاون مع الأجهزة المعنية.

رسالة حي المنيرة للمواطنين

ويؤكد حي المنيرة الغربية على أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية للحفاظ على المدينة، ويدعو جميع المواطنين إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للمرور.

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