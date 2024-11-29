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الري: مبادرة لإعداد مشروع تحلية لزيادة إنتاج الغذاء - أخبار كلمتك

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الري: مبادرة لإعداد مشروع تحلية لزيادة إنتاج الغذاء - أخبار كلمتك

الري: مبادرة لإعداد مشروع تحلية لزيادة إنتاج الغذاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 12:08 صباحاً - علق المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، على انتخاب مصر رئيسًا للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه، قائلًا: "هذا التعاون أمر مهم للغاية، خاصة أن الدول العربية تواجه تحديات متشابهة في مجال المياه".

 

دول عربية تواجه الشح المائي

وأضاف، أن هناك 21 دولة عربية تواجه شحًّا مائيًّا في ظل الموارد المائية المحدودة، مشيرًا إلى أن كل الدول العربية تبذل جهودًا كبيرة على الصعيد الوطني لتحسين إدارة الموارد المائية، ويبقى التعاون بين الدول العربية أمرًا مهمًا لتحسين موارد المياه.

 

مبادرة لإعداد مشروع تحلية مياه البحر

وأوضح أن هناك مبادرة لإعداد مشروع تحلية لزيادة إنتاج الغذاء بهدف إعداد مناطق للإنتاج الكثيف للغذاء، خاصة أن هذه التجربة حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن هناك تعاونًا بين مصر والسعودية والإمارات في مجال تحلية المياه، وهذه النماذج ناجحة في كيفية التعاون بين الدول العربية في مجال المياه، مشيرًا إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المحاور” الذي يقدمه مع الإعلامي فهمي بهجت، بقناة "الشمس"، أن الدولة المصرية تقوم بمجهود كبير لإدارة المياه بصورة مثالية، في ظل محدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية، والزيادة السكانية.

إعادة استخدام ومعالجة المياه

وأوضح أن الدولة المصرية تنفذ مشروعات كبيرة جدًّا في التوسع ومعالجة وإعادة استخدام المياه من خلال إنشاء محطات كبرى في بحر البقر والدلتا الجديدة، بالإضافة إلى التحول إلى أنظمة الري الحديثة بهدف ترشيد إنتاجية المياه، والصيانة المستمرة لكل مكونات شبكة الموارد المائية، حتى تعمل شبكة المياه على مدار الساعة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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