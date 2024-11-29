الجوافة بـ 24 جنيهًا.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 29 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 04:45 صباحاً - أسعار الخضروات والفاكهة.. تنشر الأسبوع لقرائها الأعزاء، أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الجمعة، في سوق الجملة وسوق العبور، ويضاف إلى السعر بين 3 إلى 5 جنيهات في أسواق التجزئة.

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وجاءت أسعار الخضروات على الموقع الرسمي لسوق العبور كالتالي:

الطماطم بين 3.50 جنيهات و5.50 جنيهات.

البطاطس بين 5 جنيهات و13 جنيها.

البصل بين 10 جنيهات و13 جنيها.

الكوسة بين 6 جنيهات و14 جنيها.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و11 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 6 جنيهات و9 جنيهات.

الباذنجان أبيض بين 5 جنيهات و9 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 13 جنيها و16 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الملوخية بين 10 جنيهات و12 جنيها.

الخيار البلدي بين 5 جنيهات و9 جنيهات.

قلقاس بين 12 جنيها و15 جنيها.

الثوم بين 65 جنيها و85 جنيها.

القثاء بين 5 جنيهات و8 جنيهات.

البطاطا بين 3 جنيهات و8 جنيهات.

القرانبيط بين 3.50 جنيهات و5.50 جنيهات.

قرع عسل بين 40 جنيها و120 جنيها.

البروكلي بين 10 جنيهات و12 جنيها.

النعناع بين 7 جنيهات و7.50 جنيهات.

أما بالنسبة لأسعار الفاكهة بالموقع الرسمي لسوق العبور كالتالي:

الليمون البلدي بين 16 و26 جنيها.

تفاح أمريكي 50 و100 جنيهًا.

برتقال بلدى 6 و11 جنيها.

برتقال سكري 6 و11 جنيها.

يوسفي 8 و12 جنيها.

برتقال أبو سرة 9 و11 جنيها.

الكيوي 70 و150 جنيها.

الرمان 19 و27 جنيها.

بلح سيوى 35 و75 جنيهًا.

تين برشومي 15 و30 جنيهًا

الجوافة 16 و24 جنيهًا

الجنزبيل 70 و150 جنيهًا.

الأفوكاتو 70 و150 جنيهًا.

الكانتلوب 9 و15 جنيها.

الموز البلدي 11 و15 جنيهًا.

الموز المغربي 15 و19 جنيهًا.

الموز الوليم 15 و19 جنيهًا.

الموز البيكو 18 و22 جنيهًا.

الموز المستورد 40 و60 جنيهًا.