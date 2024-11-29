أبو العلا: يجب احترام رؤية المدربين خلال المباريات ولا أعرف تفاصيل واقعة مصطفى شلبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 06:08 صباحاً - أكد محمد أبوالعلا نجم نادي الزمالك السابق، أن الكرة الحديثة أصبح فيها موضوع تغيير لاعبين خلال المباريات أو جلوسهم على الدكة أمر طبيعي، كما أنه لا بد من احترام رؤية المدير الفني، خصوصًًا أن قصة المشاركات بالدقائق ترتبط أيضًا بخطط خاصة من مدربي الأحمال.

وقال أبوالعلا عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "خروج أي لاعب من المباريات يخضع لرؤية المدير الفني ويجب احترامها في النهاية، ويجب أن يتعلم كل لاعب من أخطائه، والجميع عليه التركيز فقط في الملعب، وأن يبتعد كل لاعب عن تشتيت نفسه وتعريض نفسه للعقوبات المالية أو الفنية، بالإضافة للانطباعات التي يتم تصديرها للجمهور".

مصطفى شلبي

وأشار إلى أنه ليس لديه معرفة بتوقيع إدارة الزمالك أي عقوبات ضد مصطفى شلبي من عدمه، كما أن الواقعة مبهمة بالنسبة له، لكن كل لاعب عليه أن يلتزم في الملعب وينفذ تعليمات الجهاز الفني.

وأضاف: "من الحكمة أن يتعلم اللاعب من أخطاء الغير، وكل لاعب يجب أن يحافظ على تاريخه الكروي، لأن تلك الأمور يكون لها صدى بالتأكيد مستقبلًا".

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