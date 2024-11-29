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شروط الالتحاق بوظيفة مهندس بشركة مصر للطيران للصيانة والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

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شروط الالتحاق بوظيفة مهندس بشركة مصر للطيران للصيانة والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

شروط الالتحاق بوظيفة مهندس بشركة مصر للطيران للصيانة والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 04:40 صباحاً - أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران عن حاجة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لشغل وظيفة مهندس عدد (۱۱) فردًا للعمل بالإدارة العامة لتوكيد الجودة عن طريق (التعاقد) بعقد عمل محدد المدة بالشروط الآتية:

 

الشروط المطلوبة للالتحاق

بكالوريوس هندسة أو ما يعادله تخصصات ميكانيكا طيران هندسة الطيران ميكانيكا قوى كهرباء قوى كهرباء اتصالات، كهرباء حاسبات.

LWTR FOR Large aircrafts يفضل الحصول على إجازة صيانة طائرات بدون طراز خبرة لا تقل عن (10) سنوات في مجال صيانة الطائرات الوحدات المركبة على الطائرات. 

الإلمام بتشريعات الطيران المدنى المصري الخاصة بصيانة الطائرات.

الإلمام بمتطلبات إنشاء نظام الجودة والجودة الشاملة.

يفضل من له خبرة في مجال الجودة.

الإجادة التامة للغة الإنجليزية إجادة استخدام الحاسب الآلي.

الإلمام بمسؤوليات وواجبات الوظيفة.

اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة 

 

شروط عامة للالتحاق

السن لا يزيد عن (٤٥) عامًا عند بداية قبول الطلبات على الموقع الإلكتروني. 

أن يكون المتقدمين من أبناء محافظة القاهرة الكبرى أو المقيمين فيها إقامة دائمة على أن يكون العنوان مدونًا ببطاقة تحقيق الشخصية.

استيفاء مطالب التأهيل طبقًا لبطاقة وصف الوظيفة المعلن عنها.

عضوية نقابة المهندسين..

 يشترط في حالة تقدم أي من العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران أو الشركات التابعة لها موافقة رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة،  أو رئيس القطاع المختص بالشركة القابضة مع إحضار إفادة بذلك قبل إجراء أول اختبار تقرره الشركة.

 الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيدة جدًا أو الإعفاء منها أو لم يصبه الدور أو تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات.

 تقدم الطلبات على الموقع الالكتروني المخصص لذلك وهو  ويتم التسجيل عن طريق أجهزة الحاسب الآلي وليس عن طريق الموبايلات وذلك خلال الفترة من ٨ / ١٢ / ٢٠٢٤ حتى ٢٣ / ١٢ / ٢٠٢٤ على أن يتم تقديم صورة.

 

المستندات الآتية عند الإستدعاء لتقديم المستندات للشركة 

البطاقة الرقم القومي سارية.

- السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية.

شهادة الميلاد مميكنة حديثة.

المؤهل الدراسي.

شهادة القيد بنقابة المهندسين

الموقف من الخدمة العسكرية كما هو موضح بعاليه.

- إجازة صيانة طائرات بدون طراز LWTR إن وجدت.

- عدد (۲) صورة شخصية.

شهادات الخبرة.

 توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع مائة جنيها لخزينة الشركة لا ترد عند الإستدعاء لتقديم المستندات).

لن يتم الاعتداد بأي طلبات غير مستوفية للشروط الواردة بعاليه. 

اجتياز جميع الاختبارات التي تقررها الشركة مع تحمل المتقدم مصاريف إجرائها.

 تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها بالشركة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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