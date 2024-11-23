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اضطراب الملاحة البحرية ونشاط الرياح.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

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اضطراب الملاحة البحرية ونشاط الرياح.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

اضطراب الملاحة البحرية ونشاط الرياح.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 12:53 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، اعتبارًا من اليوم السبت، وحتى الخميس المقبل 28 نوفمبر 2024، لافتة إلى سقوط أمطار خفيفة ليلًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وتستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، تفاصيل طقس الأيام المقبلة ابتداءً من يوم السبت المقبل، وحتى الخميس 28 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــــا.

حالة الطقس

طقس اليوم السبت 23 نوفمبر 2024

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم سيكون مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء، مشيرة إلى انتشار شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم السبت سيشهد انتشار رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مشيرة إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة ليلًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس
طقس اليوم السبت 23 نوفمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 27 17
السواحل الشمالية 26 16
شمال الصعيد 28 14
جنوب الصعيد 30 15
بيان هيئة الأرصاد

حالة الطقس من الأحد 24 نوفمبر إلى الإثنين 25 نوفمبر 2024

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن حالة الطقس اعتبارًا من الأحد 24 نوفمبر إلى الإثنين 25 نوفمبر 2024، ستشهد انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5:4 درج على أغلب الأنحاء، مع وجود رياح على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 50:40 كم/س»، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأشارت إلى أن اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 85:60 كم/س»، وارتفاع الأمواج 5:4م»، لافتة إلى أن اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح تصل إلى 70:60 كم/س»، وارتفاع الأمواج إلى 4:3م»، مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

الظواهر الجوية
طقس يوم الأحد 24 نوفمبر 2024
المنطقة العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحري 22 15
السواحل الشمالية 20 14
شمال الصعيد 24 12
جنوب الصعيد 29 15
درجات الحرارة

حالة الطقس من الثلاثاء 26 نوفمبر إلى الخميس 28 نوفمبر 2024

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الأيام القادمة، بدءًا من الثلاثاء إلى الخميس 28 نوفمبر 2024، تشهد انتشار نشاط رياح أحيانًا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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