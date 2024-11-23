اضطراب الملاحة البحرية ونشاط الرياح.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 12:53 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، اعتبارًا من اليوم السبت، وحتى الخميس المقبل 28 نوفمبر 2024، لافتة إلى سقوط أمطار خفيفة ليلًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
وتستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، تفاصيل طقس الأيام المقبلة ابتداءً من يوم السبت المقبل، وحتى الخميس 28 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــــا.
طقس اليوم السبت 23 نوفمبر 2024
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم سيكون مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء، مشيرة إلى انتشار شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
وأوضحت الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم السبت سيشهد انتشار رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مشيرة إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة ليلًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
|طقس اليوم السبت 23 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|27
|17
|السواحل الشمالية
|26
|16
|شمال الصعيد
|28
|14
|جنوب الصعيد
|30
|15
حالة الطقس من الأحد 24 نوفمبر إلى الإثنين 25 نوفمبر 2024
ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن حالة الطقس اعتبارًا من الأحد 24 نوفمبر إلى الإثنين 25 نوفمبر 2024، ستشهد انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5:4 درج على أغلب الأنحاء، مع وجود رياح على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 50:40 كم/س»، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.
وأشارت إلى أن اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 85:60 كم/س»، وارتفاع الأمواج 5:4م»، لافتة إلى أن اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح تصل إلى 70:60 كم/س»، وارتفاع الأمواج إلى 4:3م»، مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.
|طقس يوم الأحد 24 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|22
|15
|السواحل الشمالية
|20
|14
|شمال الصعيد
|24
|12
|جنوب الصعيد
|29
|15
حالة الطقس من الثلاثاء 26 نوفمبر إلى الخميس 28 نوفمبر 2024
وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الأيام القادمة، بدءًا من الثلاثاء إلى الخميس 28 نوفمبر 2024، تشهد انتشار نشاط رياح أحيانًا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
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