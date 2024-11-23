الرياضة - 11:44 - بعد قرار البنك المركزى الأخير.. الحد الأقصي للسحب اليومي من البنوك وATM - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 11:44 صباحاً - الحد الأقصى للسحب اليومي.. يتساءل الكثير من الأشخاص عن الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك أو ماكينات الصراف الآلي، إذ تشمل 27 ألف ماكينة تغطي كل المحافظات، وذلك بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا، الخميس 21 نوفمبر، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

الحد الأقصى للسحب اليومي

يصل الحد الأقصى للسحب اليومي بالنسبة لماكينات الصراف الآلي أو ATM إلى 30 ألف جنيه بدلا من 20 ألفا، تيسيرا على المتعاملين مع البنوك، بعد قرار المركزي الأخير.

حد السحب اليومي في البنوك

وقرر البنك المركزي في إبريل الماضي زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية إلى 250 ألف جنيه، بدلا من 150 ألفا.

رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM

تختلف رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM لغير عملاء البنك من بنك إلى آخر، وتأتي عمولة السحب من مختلف البنوك:

بنك مصرف أبوظبي الإسلامي 3 جنيهات.

بنك الاستثمار العربي جنيهان.

بنك QNB تبلغ جنيهان.

البنك العربي الإفريقي الدولي 3 جنيهات.

بنك التعمير والإسكان مجانًا.

بنك مصر جنيهان.

البنك الأهلي المصري 1.5 جنيه.

بنك كريدي أجريكول جنيهان.

بنك أبوظبي الأول 3 جنيهات.

بنك الكويت الوطني 4 جنيهات.

بنك أبوظبي التجاري 3 جنيهات.

بنك الإمارات دبي الوطني جنيهان.

بنك الإسكندرية 3 جنيهات.

بنك فيصل الإسلامي 3 جنيهات.

بنك HSBC مجانا.

بنك ناصر الاجتماعي جنيه واحد.

البنك التجاري الدولي 3 جنيهات.

بنك القاهرة تبلغ 5 جنيهات.

وكانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس الماضي، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.