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الرياضة - 09:05 - «هون على نفسك».. مصطفى بكري يكشف سبب نصيحة العميد غريب عبد الحافظ للرئيس السيسي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:05 - «هون على نفسك».. مصطفى بكري يكشف سبب نصيحة العميد غريب عبد الحافظ للرئيس السيسي - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:05 - «هون على نفسك».. مصطفى بكري يكشف سبب نصيحة العميد غريب عبد الحافظ للرئيس السيسي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 09:05 مساءً - قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الجيش المصري لديه استباقية في كل شئ، وهذا من ثوابت القوات المسلحة، ونهجها الذي تنتهجه لصالح الدولة المصرية، مؤكدا أن الجيش المصري يستطيع الدفاع وحماية أمن مصر القومي.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البد" أن المصريين أطلقوا هاشتاج "هون على نفسك ياريس" لدعم الرئيس السيسي

ومقولة العميد غريب عبد الحافظ التي قالها للرئيس السيسي، لاقت قبولا واهتماماً من جموع المصريين، موضحاً أن العميد غريب عبد الحافظ قال هذه المقولة ربما لأنه عايش الرئيس السيسي حينما كان مديرا لجهاز المخابرات الحربية، ويتابع دور الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية، ويعلم جيداً ما قدمه الرئيس السيسي للدولة المصرية ولصالح أمن واستقرار الدولة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي بعدما سمع تلك النصيحة من العميد غريب عبد الحافظ تطرق إلى وفاة الرسول صل الله عليه وسلم وانهمرت الدموع من عينيه وتحدث حديثا من القلب مؤكدا أن الحياة ستمضي، ومهما كان الأمر ستمضي، مشيراً إلى أن الشعب المصري لن ينسى دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا البلد.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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