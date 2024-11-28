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تشكيل مانشستر يونايتد لمباراة بودو جليمت في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

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تشكيل مانشستر يونايتد لمباراة بودو جليمت في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

تشكيل مانشستر يونايتد لمباراة بودو جليمت في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 09:41 مساءً - يخوض فريق مانشستر يونايتد أولى مبارياته في بطولة الدوري الأوروبي تحت قيادة مدربه البرتغالي روبن أموريم، مساء اليوم الخميس، ضد فريق بودو جليمت النرويجي.

أول مباراة أوروبية لـ أموريم مع مانشستر يونايتد

ويسعى مانشستر يونايتد لتحقيق فوزه الأول في عهد أموريم، الذي خرج متعادلا في مباراته الأولى في الدوري الإنجليزي أمام إبسويتش تاون بهدف لكل فريق.

وأجرى أموريم مجموعة من التغييرات على تشكيلة مانشستر يونايتد التي خاضت المباراة الماضية، إذ يعول على أنتوني من البداية على حساب أماد ديالو، الذي يجلس على مقاعد البدلاء.

كما يبدأ مانويل أوجارتي في خط الوسط رفقة ماسون ماونت، على حساب كاسيميرو، كريستيان إريكسن وكوبي ماينو، الذين يجلسون أيضا على الدكة من البداية.

وفي الهجوم، يعول أموريم على راسموس هويلوند وأليخاندرو جارناتشو بدلا من ماركوس راشفورد وجوشوا زيركزي.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد بودو جليمت

وفيما يلي تشكيل الشياطين الحمر:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، ماتياس دي ليخت، أليساندرو مارتينيز.

خط الوسط: تايرل مالاسيا، ماسون ماونت، مانويل أوجارتي، أنتوني.

خط الهجوم: جارناتشو، هويلوند، برونو فيرنانديز.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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