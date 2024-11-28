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الرياض يزيد أوجاع الفتح ويفوز بهدفين في الدوري السعودي (فيديو) - أخبار كلمتك

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الرياض يزيد أوجاع الفتح ويفوز بهدفين في الدوري السعودي (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياض يزيد أوجاع الفتح ويفوز بهدفين في الدوري السعودي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 09:29 مساءً - الدوري السعودي، فاز فريق الرياض على الفتح بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأحساء، ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي.

وتقدم الفتح بهدف مع نهاية الشوط الأول عن طريق سفيان بن دبكة.

وأحرز هدف التعادل لفريق الرياض برنارد مينساه في الدقيقة 61

وأضاف برنارد أيضا الهدف الثاني في الدقيقة 81

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تشكيل الرياض أمام الفتح 

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تشكيل الفتح أمام الرياض

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ولعب الطرفان مرتين عبر تاريخهما في دوري روشن السعودي، وانتهت جميعها بالتعادل الإيجابي.

وبهذه النتيجة يتذيل  الفتح المركز الأخير بجدول الدوري السعودي برصيد 5 نقط فقط  بعد أن تلقى 9 هزائم منذ انطلاق المسابقة، ويعود الانتصار الوحيد للفريق الاحسائي على الأهلي 1-0.

في المقابل، رفع فريق الرياض مركزه ليصبح السابع  بجدول ترتيب الدوري السعودي من انتصار خلال الجولات الأربع الماضية، منها اثنتان تعادل فيهما أمام الرياض 2-2 والاتفاق 0-0، فيما تلقى هزيمتين كانتا أمام الاتحاد 0-1 والنصر بالنتيجة ذاتها.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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