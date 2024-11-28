«توافر».. هيئة الدواء المصرية تتيح خدمة إلكترونية تمكنك من العثور على الدواء الناقص - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 11:18 مساءً - أتاحت هيئة الدواء المصرية خدمة إلكترونية تسمى «توافر»، تساعد المواطنين في الاستعلام عن أماكن توافر الأدوية بمختلف أنحاء الجمهورية، تيسيرًا على المواطنين للعثور على نواقص الأدوية في الأسواق المحلية.

وتستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، خطوات الاستعلام عن نواقص الأدوية في السوق المحلي، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــــا.

ما هي خدمة توافر؟

أطلقت هيئة الدواء المصرية خدمة «توافر»، لمساعدة المرضى في معرفة أماكن توافر الأدوية بالصيدليات والمستشفيات عبر مختلف المحافظات، وتعمل هذه الخدمة عن طريق إدخال المستخدم اسم الدواء الذي يبحث عنه، لتظهر له الأماكن المتوافر فيها الدواء.

خطوات الاستعلام عن نواقص الأدوية في السوق المحلي

- زيارة الموقع الرسمي لـ هيئة الدواء المصرية، من خلال الضغط هنـــــــــا.

- الضغط على أيقونة الاستفسار عن توافر المستحضرات الدوائية.

- كتابة البيانات المطلوبة مثل: «الاسم ثلاثي باللغة العربية - رقم الهاتف - البريد الإلكتروني - المحافظة التابع لها - النوع - مقدم البلاغ - رقم البطاقة».

- إدخال تفاصيل المستحضر الدوائي: «اسم المستحضر باللغة العربية والإنجليزية - الاسم العلمي - التركيز - الشكل الصيدلي - الغرض العلاجي للمستحضر - صورة المستحضر».

- تحديد طبيعة الاستفسار: «هل هو بخصوص توافر الدواء في السوق؟، والرد على سؤال «هل استخدمت هذا الدواء سابقًا؟.

أزمة الدواء انتهت في مصر تماما بنسبة 100%

وفي وقت سابق، قال الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات: إن وجود أزمة نقص في الدواء هو شيء غريب في السوق المصري، حيث أن الدواء بمصر كان متوفر، وحتى في أحلك الأزمات وهي جائحة كورونا، كان الدواء متوفرا.

وأضاف الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، في تصريحات تليفزيونية، أن أزمة الدواء انتهت في مصر تماما بنسبة 100%، معقبا: «أي دواء ينتج في مصر يوجد به مخزون، ونحن نعتمد على الخامات ومدخلات الإنتاج كلها تأتي من الخارج، وبالتالي كان هناك مشكلة في الاستيراد وهذه المشكلة تم حلها».