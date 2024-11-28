نصائح الخبراء للتسوق الذكى في الجمعة البيضاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 11:21 مساءً - يعد موسم تخفيضات الجمعة البيضاء واحدا من أهم مواسم البيع التي ينتظرها المستخدمون من شراء منتجات إلكترونية بأسعار أقل، ولكن مؤخرا بدأ البعض يشعرون أن التخفيضات الخاصة بموسم الجمعة البيضاء أصبحت لاتلائم حجم الدعاية المصاحب.

احذروا العروض الوهمية

كما أنه توجد الكثير من العروض الوهمية ولذلك نقدم خلال السطور التالية نصائح الخبراء للتسوق الذكي في موسم الجمعة وتجنب العروض الوهمية، تتضمن عدد من النصائح يجب ألا يغفلها المستخدم عند الشراء وخاصة من المنصات الإلكترونية وحتى من المحلات التجارية وتشمل.

- في موسم تخفيضات الجمعة يجب عدم الانخداع بالعبارات الترويجية أو قيمة الخصم المكتوب فقد يتم عرض سلعه قيمتها مثلا 1000 جنيه ويتم عرضها بقيمة 950 جنيها أي أن الخصم 5% فقط ولكن العارض يقول إن السلعة ثمنها 2000 جنيه، وبالتالي فالخصم يتعدى الـ 50% وهو أمر غير حقيقي.

وبالتالي بالمصداقية غير موجودة وهو نوع من الخداع صحيح هناك خصم ولكنه محدود جدا ولا يتناسب مع حجم الدعاية لذلك يجب البحث مرارا وتكرارا عن السعر الحقيقي للسلعة ومعرفة نسبة الخصم التي بناء عليها يتم اتخاذ قرار الشراء وعدم الانجراف وراء عبارات رنانة قد تكون غير حقيقية.

- زاد مؤخرا الشراء من المواقع الإلكترونية ورغم أن الشراء من المواقع الكبيرة أمر جيد لكن في موسم تخفيضات الجمعة التي يكون فيها الضغط كبير يفضل الشراء من المواقع التابع لها فروع حقيقية على الأرض الواقع من أجل سهولة الاستبدال والاسترجاع في حالة وجود أي مشكلة وبالطبع المواقع الكبيرة تتمتع بمصداقية لكن سهولة الاستبدال والاسترجاع في أوقات التخفيضات تستغرق مدة أطول كما أنه يفضل في الأجهزة مرتفعة الثمن وأيضا الإلكترونيات التعامل مع أماكن لها فروع على أرض الواقع من أجل ضمان عدم شراء أجهزة غير أصلية.

اكسسوارات الأجهزة الإلكترونية

- تعد اكسسوارات الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الصغيرة مثل الشواحن والسماعات وماكينات الحلاقة والبطاريات والكاميرات وغيرها من الأجهزة الإلكترونية هي الأكثر مبيعا من جانب فئة الشباب من 18 إلى 30 عاما وهؤلاء يمثلون نسبة كبيرة من مشتري الأونلاين بشكل عام وفي موسم الجمعة بشكل خاص.

ولذلك فالنصيحة لهم تجنب شراء منتجات غير معروفة لمجرد ذكر كلمة تخفيض يتعدى الـ50% فقد يكون التخفيض حقيقيا ولكن السلعة غير جيدة والبائع أو الموقع يريد التخلص منها بأي ثمن خاصة أن معظم الاكسسوارات ضمانها محدود للغاية وبالتالي فيجب الحذر وشراء المنتجات المضمونة مع البحث جيدا عند الشراء للحصول على أكبر تخفيض ممكن.

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