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بعد تصريح رئيس الوزراء، خبير اقتصادي يكشف أسباب القلق من تحرك سعر الدولار (فيديو) - أخبار كلمتك

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بعد تصريح رئيس الوزراء، خبير اقتصادي يكشف أسباب القلق من تحرك سعر الدولار (فيديو) - أخبار كلمتك

بعد تصريح رئيس الوزراء، خبير اقتصادي يكشف أسباب القلق من تحرك سعر الدولار (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 11:33 مساءً - سعر الدولار، قال الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي: إن سعر صرف الدولار أمام الجنيه تحرك 5% في الـ 6 أشهر الأخيرة.

 

تصريحات رئيس الوزراء بشأن الدولار

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": “وجود سعر صرف مرن مثلما صرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، من الناحية الاقتصادية يعد سليمًا وصحيًّا، لأن ثبات سعر الصرف رغمًا عن التحركات يؤدي إلى صدمات ومضاربات واضطرابات وتضخم”.

 

تأثير تحرك سعر الدولار

ولفت إلى أن تحركات سعر الصرف حتى لو كانت طفيفة لها آثار تضخمية على المدى المتوسط، لذلك المواطن له الحق أن يقلق، لأن زيادة سعر الدولار من شأنه أن ينعكس على تحرك أسعار السلع.

وتابع: لما سعر صرف الدولار يزيد في بلد 70% من منتجاتها مستوردة لازم هينعكس على الحالة الاقتصادية.

وأشار إلى أنه حتى هذه اللحظة لا توجد هناك سوق سوداء للدولار ولا توجد أي أسباب تدعو للمضاربة على الدولار.

 

القلق من تحركات سعر الدولار 

وأوضح أنه للاطمئنان بعدم وجود انفلات في سعر الدولار، يجب إيجاد موارد دولارية تستطيع أن تسند سعر الصرف بشكل طبيعي، وهذا يتوفر من خلال وجود استثمارات أجنبية مباشرة بشكل مستدام.

واأختتم: "عدم توفر سيولة دولارية من شأنه أن يخلق وجود تراكم ومتأخرات في المواني ما يؤدي إلى حدوث مضاربة على الدولار وظهور السوق السوداء".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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