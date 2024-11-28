دفنوهم بالصرف الصحي، صدفة تقود للعثور على جثامين مهاجرين غير شرعيين فى ليبيا (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 11:08 مساءً - كشفت السلطات الليبية، اليوم، تفاصيل جريمة مروعة ارتكبتها عصابة هجرة غير شرعية، بعدما أقدمت على قتل مهاجرين والقوا بجثامين الضحايا فى آبار الصرف الصحى.

انتشال جثة مهاجر غير شرعى فى سبها

وأعلنت إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الجنوبية، التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية، عن انتشال جثة مهاجر غير شرعي من إحدى الآبار السوداء "الصرف الصحي"، وسط استمرار أعمال استخراج جثث آخرين لقوا حتفهم على يد تشكيل إجرامي في مدينة سبها جنوب ليبيا.

وكر سبها، كلمتك

وقالت إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الجنوبية، التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية، أنها تلقت معلومات مؤكدة تفيد بوجود أحد الأوكار الإجرامية في مدينة سبها تمتهن أعمال الدعارة والاتجار بالمواد المخدرة، إضافة إلى الاتجار بالبشر وتهريب الوقود خارج القنوات الشرعية.

وأضافت، أنها قامت رفقة كتيبة 11 باللواء طارق بن زياد، بمداهمة الوكر الواقع فى سبها، والقبض على بعض الأشخاص الموجودين به، وخلال التحقيقات اعترف أحدهم بقتل عدد من المهاجرين ورمي الجثامين في إحدى الآبار السوداء "الصرف الصحى" بإيعاز من ليبيين يقودون تلك الأوكار.

البحث عن جثامين أخرى داخل وكر فى سبها

وأكدت، أنه على الفور صدرت الأوامر ببدء أعمال البحث عن أفراد التشكيل العصابي الليبي لضبطهم والتحقيق معهم، كما تم إخطار النيابة العامة للتصريح بتفقد الجثث في موقع الجريمة.

مداهمة وكر فى سبها، كلمتك

وأضافت، أنه بحضور وكيل النيابة العامة وأعضاء مكتب المباحث الجنائية سبها قسم الأدلة، تم العثور على جثمان داخل إحدى هذه الآبار واستخراجه وعرضه على الطب الشرعي لمعرفة وتحديد أسباب الوفاة وأخذ الحمض النووي له.

وأشارت النيابة العامة الليبية، إلى أن العمل جار لاستخراج باقي الجثث والتي يتوقع أن تعود إلى 5 أشخاص آخرين وفق ما أدلى به أحد المعتقلين.

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