انفجار صواريخ اعتراضية في أجواء قرى حدودية بجنوب لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 05:43 مساءً - انفجرت صواريخ اعتراضية، اليوم الجمعة، في أجواء قرى حدودية من جنوب لبنان.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أصدر، اليوم الجمعة، إنذارا جديدا بإخلاء أبنية عدة في ضاحية بيروت الجنوبية.

وأمس، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم خلال اليومين الماضيين 30 هدفا لحزب الله في الضاحية الجنوبية.

عمليات حزب الله ضد إسرائيل

ونشر حزب الله اللبناني ملخصًا لعملياته التي نفذها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه".

وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية أصدرت بتاريخ الأربعاء 13 نوفمبر، 24 بيانًا عسكريًّا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة.

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