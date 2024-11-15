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الأولى منذ عامين، محادثة هاتفية مرتقبة بين بوتين وشولتس - أخبار كلمتك

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الأولى منذ عامين، محادثة هاتفية مرتقبة بين بوتين وشولتس - أخبار كلمتك

الأولى منذ عامين، محادثة هاتفية مرتقبة بين بوتين وشولتس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 05:27 مساءً - ذكرت وكالة بلومبيرج، اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن تجرى محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشار الألماني أولاف شولتس اليوم.

محادثة هاتفية مرتقبة بين بوتين وشولتس

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتحادث فيها الزعيمان منذ أكثر من عامين، أي بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في فبراير 2022.

آخر محادثة هاتفية بين بوتين وشولتس

ومن جانبه ذكر المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن جدول أعمال الرئيس بوتين لنهار اليوم يتخلله اتصال هاتفي دولي في حدود الساعة الخامسة بعد الظهر بتوقيت موسكو"، بينما لم يحدد بيسكوف هوية الطرف الثاني.


وكانت آخر محادثة هاتفية بين شولتس وبوتين في ديسمبر 2022، قبل بدء العملية العسكرية في فبراير 2022، حيث تحدثا مطولا، وحاول المستشار الألماني حينها إقناع موسكو بالعدول عن قرارها بشن عملية عسكرية في أوكرانيا.
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في أول اتصال بينهما، ترامب ينصح بوتين بعدم تصعيد حرب أوكرانيا

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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