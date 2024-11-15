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سرايا القدس تعلن تدمير دبابة إسرائيلية في بيت لاهيا - أخبار كلمتك

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سرايا القدس تعلن تدمير دبابة إسرائيلية في بيت لاهيا - أخبار كلمتك

سرايا القدس تعلن تدمير دبابة إسرائيلية في بيت لاهيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 05:27 مساءً - أعلنت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- اليوم الجمعة  أنها دمرت آلية إسرائيلية من نوع ميركافا بتفجير عبوة ثاقب شديدة الانفجار في شارع الشيماء شمال بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

سرايا القدس تستهدف دبابة إسرائيلية في غزة 

وقالت سرايا القدس في بيانها إنها قصفت بالاشتراك مع كتائب المجاهدين مقر قيادة وسيطرة في محور نتساريم برشقة صاروخية.

وفي السياق ذاته أعلنت  كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها اليوم الجمعة،  أنها استهدفت دبابة إسرائيلية وجرافة عسكرية قرب دوار تل الذهب ومحيط جمعية التطوير بمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

عمليات كتائب القسام ضد جيش الاحتلال 

وقالت  كتائب القسام:" إنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا 4 بعبوة شواظ في شارع دواس غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة".

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سرايا القدس تستهدف قوة مشاة إسرائيلية بالرصاص وتحقق إصابات مباشرة

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سرايا القدس تقصف مستوطنات بغلاف غزة

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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