نجم تشيلسي يقتحم تاريخ البلوز الأوروبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 11:21 مساءً - قاد المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو، فريقه تشيلسي، لمواصلة انطلاقته المثالية في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بفوزه خارج أرضه على هايندهايم 2-0 اليوم الخميس.

وسجل نكونكو، الهدف الأول للبلوز في الدقيقة 51، قبل أن يعزز ميخايلو مودريك، تقدم فريقه اللندني في الدقيقة 86.

ووفق شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن نكونكو بات أول لاعب يسجل بقميص تشيلسي في أول 4 مباريات له بإحدى البطولات الأوروبية الكبرى.

وبشكل عام، أصبح نكونكو أول لاعب يسجل في 4 مباريات متتالية للفريق اللندني، منذ مواطنه أوليفييه جيرو بموسم 2018-2019.

وسجل الدولي الفرنسي 5 أهداف وصنع آخر في أول 4 جولات من دوري المؤتمر هذا الموسم، ليتصدر قائمة هدافي المسابقة حتى الآن بالتساوي مع أفيميكو بولولو، نجم جاجيلونيا البولندي.

يذكر أن نكونكو سجل 11 هدفًا وصنع آخر خلال مشاركته في 19 مباراة بمختلف البطولات هذا الموسم.

تشكيل تشيلسي أمام هايدنهايم

يورجنسن- أكسيل ديساسي- أدارابيويو- بادياشيل- مودريك- كريستوفر نكونكو- جادون سانشو- هال- كاسادي- فيجا- جويو".

وتواجد على مقاعد بدلاء البلوز تشيلسي: سانشيز- بيرجستورم- كولويل- مادويكي- فيليكس- تشوكويميكا- جيورجي- داير- ساكي- مهيوكا.

تشكيل هايدنهايم ضد تشيلسي

مولر- تراوري- ماينكا- سيرسليبن- ثيويركاوف- دورش- مالوني- سكينزا- فانير- هونساك- كوفمان.

ترتيب تشيلسي وهايدنهايم في دوري المؤتمر الأوروبي

وبهذه لنتيجة، يحتل تشيلسي صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، بالفوز على جينت (4-2) وباناثينايكوس (4-1) ونوح (8-0).

وبدوره يحتل هايدنهايم المركز السادس برصيد 9 نقاط، بالفوز على أولمبيا ليوبليانا (2-1) وبافوس (1-0) وهارتس (2-0).

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